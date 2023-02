Dominio di Everything Everywhere All at Once ai SAG Awards 2023 nei premi per il cinema, al di là delle più rosee previsioni. Il film diretto dai Daniels (ossia Daniel Kwan e Daniel Scheinert) si presentava alla 29esima edizione del premio assegnato dal sindacato degli attori forte di 5 nomination, a pari merito con Gli Spiriti dell’Isola. Il responso finale è eccezionale, 4 riconoscimenti vinti: cast, attrice protagonista (Michelle Yeoh), attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e attore non protagonista (Ke Huy Quan). Un record per i SAG: il film trionfa in tutte le categorie in cui era candidato, dato che in quella per l’attrice non protagonista aveva un’altra nomination (Stephanie Hsu). L’unica piazzola lasciata libera è stata quella per il migliore attore protagonista, in cui ha prevalso l’ormai lanciatissimo Brendan Fraser di The Whale.

Ma andiamo per ordine, partiamo proprio dagli attori protagonisti. Brendan Fraser con la sua commovente interpretazione nel film diretto da Darren Aronofsky ha ottenuto un successo che a questo punto lo rende probabilmente il favorito anche in chiave Oscar, facendolo preferire a quelli che sulla carta erano i contendenti più accreditati, cioè l’Austin Butler di Elvis (che aveva appena vinto ai Bafta) e il Colin Farrell de Gli Spiriti dell’Isola, che dopo il successo ai Golden Globes ha progressivamente perduto il suo ruolo di battistrada (a conferma del fatto che quella verso gli Oscar è una maratona, una lunga gara in cui la resistenza è più importante dello scatto breve). E nessuno, a questo punto, sembra più attrezzato per la vittoria della statuetta dell’Academy di Fraser, che oltre alla qualità dell’interpretazione porta in dote una storia personale di riscatto dopo anni di doloroso anonimato professionale, in linea con il mito molto americano delle “seconde occasioni” (un tema che aleggia sul suo emozionato discorso di ringraziamento).

Brendan Fraser accepts the #SAGAwards for the "role of his life" in #TheWhale pic.twitter.com/Sr8xfL0fCW — The Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2023

La categoria per la migliore attrice protagonista ai SAG Awards 2023 segna invece la sorpresa più grande: Michelle Yeoh, prima attrice asiatica ad aggiudicarsi il riconoscimento nella storia dei SAG, ha infatti avuto la meglio sulla grande favorita della vigilia Cate Blachett di Tár, che fino a oggi aveva prevalso in tutti i premi. Difficile capire se anche in chiave Oscar a questo punto la Yeoh possa considerarsi favorita. In ogni caso questo è un altro segno dello straordinario credito guadagnato da Everything Everywhere All at Once, che nei giorni che hanno preceduto i SAG Awards 2023 ha vinto anche il riconoscimento dei PGA Awards (sindacato dei produttori) e DGA Awards (sindacato dei registi), entrambi molto influenti.

Continuando il monologo, è la volta dei non protagonisti: la categoria maschile ha visto la vittoria di Ke Huy Quan, che sta inanellando una serie ininterrotta di trionfi in tutti i premi di categoria. Come per Fraser, quel che conta è il mito della seconda occasione, dell’attore che ricompare quasi dal nulla e torna trionfalmente sotto i riflettori. Il ragazzino di cult anni Ottanta come Indiana Jones e il Tempio Maledetto e I Goonies, dimenticato praticamente da decenni, riappare improvvisamente davanti ai nostri occhi adulto, interpretando un personaggio che serba in sé la dolcezza e l’ingenuità dell’adolescenza, mescolata a una malinconia che è il frutto di tutti i bocconi amari ingoiati. E questa combinazione, ancora una volta nella sovrapposizione tra interprete e personaggio, ha fruttato la vittoria.

.@JamieLeeCurtis shares her love for acting during her #SAGAwards acceptance speech pic.twitter.com/z9DQmHm5yR — The Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2023

È una storia di aristocrazia hollywoodiana invece quella di Jamie Lee Curtis, figlia di due attori di primissimo piano come Tony Curtis e Janet Leigh. Anche lei, in fondo, pur con una carriera certo ben più rilevante di Ke Huy Quan, è una figlia degli anni Ottanta, ai quali si legano i suoi ruoli più celebri (Una Poltrona per Due, Un Pesce di Nome Wanda). Ora nella piena maturità è arrivato il tempo del riscatto: e inatteso, perché il tono insieme irriverente e sentimentale, demenziale ed esistenziale dello scombiccherato viaggio nel multiverso (e nei generi cinematografici) dei Daniels non sembrava certo rappresentare la ricetta ideale per trionfare ai solitamente tradizionalisti premi per il cinema.

Le cose invece stanno andando diversamente. E quindi Everything Everywhere All at Once ai SAG Awards 2023 si è portato a casa anche la statuetta per il cast, che è il corrispettivo del miglior film degli Oscar. Passando ai delusi, la lista è presto fatta: Gli Spiriti dell’Isola torna a casa con uno zero su cinque preoccupante, la sensazione è che il film di Martin McDonagh abbia terminato la benzina un attimo prima dell’appuntamento più importante. Di Austin Butler e Cate Blanchett abbiamo già detto, anche se nei loro casi le chances per l’Oscar restano comunque notevoli, sebbene la vittoria sia più in bilico. Rimandata anche, nella categoria attrice non protagonista, l’Angela Bassett di Black Panther Wakanda Forever: resta probabilmente ancora la favorita, ma intanto incassa una sconfitta che crea apprensioni.

The cast of #EverythingEverywhereAllAtOnce honored James Hong while accepting their #SAGAwards for best ensemble in a movie pic.twitter.com/fuIgvOkbwS — The Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2023

Concludiamo ricordando che durante la serata è stato anche assegnato il Lifetime Achievement Award dei SAG Awards 2023 alla due volte premio Oscar Sally Field. A questo punto gli occhi sono tutti puntati sul 12 marzo, per la notte degli Oscar. Per i quali i SAG costituiscono un riferimento imprescindibile (ricordiamo che le votazioni dell’Academy cominciano il 2 marzo). I numeri infatti parlano chiaro: in 28 edizioni la manifestazione, nata nel 1995, ha assegnato 112 premi agli attori (nelle quattro categorie individuali). E nel 69% dei casi, per ben 77 volte, chi ha prevalso ai SAG Awards ha bissato con la statuetta dell’Academy. Giusto per restare all’ultima edizione, l’anno scorso i quattro premiati ai Sag, Will Smith, Jessica Chastain, Troy Kotsur e Ariana DeBose, si ripeterono agli Oscar. Inoltre, 13 dei 27 film che hanno ottenuto il riconoscimento al miglior cast ai SAG hanno poi vinto l’Oscar per il miglior film, come accadde nel 2022 a Coda.

Ecco i vincitori per il cinema dei SAG Awards 2023.

Miglior Cast

The Fabelmans, Steven Spielberg

Babylon, Damien Chazelle

Gli Spiriti dell’Isola, Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert [Vincitore]

Women Talking, Sarah Polley

Migliore attrice

Cate Blanchett, Tár

Viola Davis, The Woman King

Ana de Armas, Blonde

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once [Vincitrice]

Danielle Deadwyler, Till

Migliore attore

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale [Vincitore]

Bill Nighy, Living

Colin Farrell, Gli Spiriti dell’Isola

Adam Sandler, Hustle

Migliore attrice non protagonista

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, Gli Spiriti dell’Isola

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once [Vincitrice]

Hong Chau, The Whale

Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once

Migliore attore non protagonista

Brendan Gleeson Gli Spiriti dell’Isola

Barry Keoghan, Gli Spiriti dell’Isola

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once [Vincitore]

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Paul Dano, The Fabelmans

Migliori Controfigure

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick [Vincitore]

The Woman King

