In tanti in queste ore si chiedono quanti punti servono al Napoli per vincere lo Scudetto 2023 verso la festa che durerà diversi giorni. In città e nel resto del mondo, vista la lunga attesa di 33 anni dopo la conquista dell’ultimo titolo. Dunque, dopo le recenti analisi sui più recenti sviluppi per la conquista del titolo, come osservato su OM, oggi vanno fatte altre considerazioni. Proviamo a fare due calcoli, anche perché i diversi scontri diretti in programma al Maradona potrebbero accelerare ulteriormente quella che ormai possiamo considerare una pratica che va resa solo ufficiale.

Approfondiamo Quanti punti servono al Napoli per vincere lo Scudetto 2023 verso la festa in programma in città

In verità, la risposta alla domanda “quanti punti servono al Napoli per vincere lo Scudetto 2023” in vista della festa già programmata in città è più semplice di quanto si pensi. Per farvela breve, sono state disputate 24 giornate e, di conseguenza, con altre 14 partite in calendario, restano a disposizione di tutte 42 punti. Ora, con la sconfitta dell’Inter maturata con pieno merito ieri sul campo del Bologna, il vantaggio sulle inseguitrici ammonta a 18 punti. Sei partite piene, ricordando a tutti che da quest’anno in caso di arrivo a pari punti al primo posto si tornerà allo spareggio.

Insomma, al Napoli restano da conquistare appena 25 punti per la certezza matematica sul suo terzo tricolore. Ovvero nove partite, qualora tutte dovessero andare bene. Attenzione però, perché ulteriori rallentamenti delle inseguitrici potrebbero ulteriormente allargare la forbice e, di conseguenza, consentire alla squadra di Spalletti di conquistare meno punti prima di essere certi di aver vinto.

Certo, resta da capire se verrà rimossa la penalizzazione alla Juventus, ma anche cosa porterà per i bianconeri la seconda indagine sugli stipendi. In ogni caso, ora sappiamo quanti punti servono al Napoli per vincere lo Scudetto.

