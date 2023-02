Oggi 27 febbraio è il caso di focalizzarci su quando e quali smartphone Xiaomi riceveranno l’aggiornamento MIUI 14. Nel corso della giornata di ieri, il produttore ha lanciato globalmente i suoi dispositivi di punta Xiaomi 13, non tralasciando affatto di illustrare quale sarà la sua prossima politica software per i dispositivi già in commercio. In particolar modo, sono stati menzionati ben 18 modelli che effettueranno un nuovo passo in avanti per la loro interfaccia nel giro di davvero poco tempo.

La MIUI 14 punta ad una serie di ottimizzazioni sui dispositivi che ne beneficeranno. Dovrebbe essere garantita senza alcun dubbio una maggiore fluidità nell’utilizzo dei telefoni dopo l’update. Tra le novità effettive non certo trascurabili c’è quella relativa alla possibilità di copiare il testo delle immagini ma anche un maggiore livello di sicurezza delle app e più in generale, per la protezione dei dati personali.

Una prima tranche di smartphone Xiaomi riceveranno l’aggiornamento MIUI 14 entro la fine del primo trimestre 2023 e dunque prima della fine di marzo. Alla prima lista di dispositivi beneficiari appartengono lo Xiaomi 12, Xiaomi 12Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12 Lite e ancora lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11 Lite 5G, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T e lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Non mancheranno all’appello neanche gli esemplari della serie Redmi e dunque il Redmi 10 5G, Redmi Nota 10, Redmi Nota 10 Pro, Redmi Nota 11 Pro+ 5G.

Oltre al primo elenco di smartphone Xiaomi menzionato in questo articolo, molto probabilmente, la MIUI 14 arriverà anche su altri device meno blasonati e pià datati ma aolo nel prosieguo dell’anno. Non mancheremo di riportare eventuali notizie sul prosieguo della distribuzione software, non appena disponibili.

