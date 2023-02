Quale canzone porta Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest? L’artista rappresenterà l’Italia nella prossima edizione del concorso internazionale. Ha vinto il Festival di Sanremo 2023 e di diritto accede alla competizione europea ma con quale canzone?

Marco Mengoni si è mostrato insicuro. Non era così scontata la scelta di portare Due Vite, il brano sanremese, anche in Europa. Sembrava infatti che si sarebbe concentrato sul lavoro in studio per esaminare eventuali altri brani idonei alla gara e valutarne la presentazione. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sul pezzo che ha già vinto il Festival.

All’Eurovision Song Contest 2023, dunque, Marco Mengoni presenterà Due Vite. La speranza è che il brano, che ha conquistato tutti in Italia, possa consultare anche i nostri cugini europei. Per Mengoni non è la prima volta, del resto, all’Eurovision. 10 anni fa partecipò con L’Essenziale, conquistando tutti con il potere della sua voce e l’eleganza della moda italiana.

In una recente intervista al Tg1, Mengoni aveva detto: “Non escluso sorprese”, pensando al pezzo che avrebbe presentato in Europa. Aveva già accennato alla possibilità di confermare Due Vite, ma si era detto disponibile a valutare altri brani.

“Credo di sì, anche se il toto-canzone per l’Eurovision è un po’ aperto e abbiamo ancora del tempo. Avevo scritto delle cose per il disco, comunque adesso il diritto di prelazione ce l’ha Due Vite però io e il mio team siamo aperti a tutto. Comunque andiamo a rappresentare l’Italia in Europa, in questo momento fare l’Eurovision è importante perché la musica è un’unione e unirà tutta l’Europa”, le sue parole.

Oggi gli spazi ufficiali di Eurovision Song Contest condividono l’elenco dei brani in gara. Apprendiamo che Marco Mengoni sarà in competizione, in rappresentanza dall’Italia, con il singolo Due Vite.