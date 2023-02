Ci sono già i primi problemi da affrontare per il Samsung Galaxy S23 Ultra, nonostante il top di gamma Android sia arrivato da pochissimo sul mercato. Nello specifico, da alcuni giorni a questa parte si parla con insistenza delle difficoltà riscontrate dal pubblico con connessione WiFi attiva. Vedere per credere quanto raccolto su Reddit, con alcune testimonianze che nei commenti trovano conferme da parte di altri utenti che stanno facendo i conti con la medesima anomalia. Mi riferisco alla mancanza di rete, nonostante l’iconcina WiFi sia regolarmente precente in alto nel display.

Si registrano i primi problemi con il Samsung Galaxy S23 Ultra e la connessione WiFi: situazione aggiornata

Dunque, se da un lato è vero che il prezzo dei vari modelli stia iniziando a scendere, come abbiamo avuto modo di constatare negli ultimi giorni tramite un altro articolo, allo stesso tempo occorre non tralasciare gli interventi richiesti ai tecnici in termini di sviluppo software. Per farvela breve, alcuni possessori di un Samsung Galaxy S23 Ultra affermano di essersi imbattuti in questi giorni nel messaggio “connesso senza Internet”, quando in realtà il device era connesso al router WiFi 6 (TP-Link EX221-G2u). Un bug non di poco conto, soprattutto per chi si ritrova con un numero limitato di GB mensili attraverso il proprio piano tariffario.

Già, perché una situazione del genere costringerebbe anche i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S23 Ultra in Italia a passare automaticamente alla connessione dati mobile. Possibile problema di incompatibilità con determinati router, visto che gli stessi utenti evidenziano come tornando al router WiFi 5 la situazione tenda a migliorare. Da allora il telefono ha mantenuto la connessione per più di 24 ore, mentre prima tendeva a bloccarsi con connessione WiFi 6 entro un’ora o due.

In alternativa, con problemi simili registrati a bordo del vostro Samsung Galaxy S23 Ultra potete sempre provare il solito vecchio ripristino.

