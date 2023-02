Secondo quanto riferito, OnePlus si è messo a lavoro per lanciare presto sul mercato in Cina il OnePlus Ace 2 Dimensity Edition. Mentre il produttore ancora non ha rivelato tale dispositivo, un elevato numero di indiscrezioni e voci hanno già iniziato a spuntare in Rete. Adesso, il presunto design dello smartphone è stato rivelato grazie a un’immagine teaser trapelata. Inoltre, il nuovo device è stato apparentemente avvistato sulla piattaforma di benchmarking AnTuTu, che ha rivelato alcune delle sue specifiche principali.

Come è possibile notare dalla foto trapelata, il design semplicistico del retro del prossimo OnePlus Ace 2 Dimensity Edition è stato pubblicato dal noto leaker Digital Chat Station. Una caratteristica dello smartphone che risulta praticamente già nota riguarda il processore Dimensity 9000 di MediaTek, che dovrebbe giungere ad un prezzo più basso rispetto all’attuale Ace 2 5G, abbinato a 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il chipset presenta una configurazione CPU octa-core, un processore di segnale immagine a 18 bit, supporto Bluetooth 5.3 e la potente GPU Arm Mali-G710. Il display dovrebbe essere un OLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Dalle immagine giunte si può notare che il device sembri avere una configurazione a tripla fotocamera posteriore (di cui 64 + 8 + 2MP), racchiusa all’interno di un classico design della fotocamera a doppio cerchio. Il pulsante di accensione si trova sul lato destro del dispositivo, mentre i pulsanti volume (su e giù) saranno probabilmente a sinistra. Inoltre, vi è un’altra sporgenza in alto a destra, che forse riguarderà l’iconico cursore di avviso del marchio. Ritornando all’elenco AnTuTu, il presunto OnePlus Ace 2 Dimensity Edition (con numero di modello OnePlus PHP110) è riuscito a tirare fuori 1050521 nei test. L’elenco conferma anche che il device sfrutterà il sistema operativo Android 13. Infine, il dispositivo sarebbe alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 80 W.

