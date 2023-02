Una presa di posizione netta e perentoria, quella di Noel Gallagher contro Sam Smith durante un’intervista rilasciata in una stazione radio olandese.

L’ex chitarrista degli Oasis e attuale frontman dei Noel Gallagher’s High Flying Birds, il fratello belligerante di Liam Gallagher ha fatto il punto sulla scena internazionale durante un’intervista radio sul canale Kink. Ricordiamo che recentemente Sam Smith ha portato avanti delle battaglie sul genere non binario e soprattutto è stato accusato di satanismo dopo le sue esibizioni ai Grammy e ai Brit Awards.

Per la questione non binaria, quindi, Sam Smith ha specificato che il pronome corretto da usare dovrebbe essere “loro”. Durante l’intervista a Kink, Noel Gallagher ha detto la sua sulla scena pop contemporanea con queste parole:

“La musica è diventata piuttosto frammentata e la musica da classifica è dominata dal pop. La musica pop va bene se le pop star sono fighe. Purtroppo le stelle di oggi sono dei fo**uti id**ti”.

Chi lo intervistava gli ha chiesto di fare un esempio su una popstar “non fi*a”, e Noel Gallagher ha risposto: “Sam Smith“. Incalzato sul motivo, l’ex Oasis ha risposto: “Guardalo!”.

Quel “guardalo” anziché “guardali” è un chiaro rifiuto del discorso non binario, argomento sul quale Sam Smith si è più volte espresso anche sui social, soprattutto quando Shawn Mendes ha indicato Smith come “lui” in un’occasione ritrovandosi poi a scusarsi pubblicamente sui social.

“Stiamo imparando tutti insieme”, aveva risposto Sam Smith chiudendo la questione. Per il momento non ha risposto alla provocazione di Noel Gallagher, che non è certo la prima volta che lancia frecciatine contro altri artisti. Nel 2022, per esempio, ha puntato il dito contro Harry Styles accusandolo di non scrivere le sue canzoni come invece fanno i cantautori: “Non ha una chitarra acustica, non sta cercando di scrivere un bridge o una variazione per un pezzo”.

