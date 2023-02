Nesliving Vol IV – Il Seme Cattivo è il nuovo album di Nesli in prossima uscita. Il rapper Francesco Tarducci, fratello di Fabrizio “Fabri Fibra” Tarducci, ha annunciato nelle ultime ore il seguito ideale di Vengo In Pace (2019) nonché capitolo finale della serie Nesliving cominciata con il primo volume del 2009.

Nesliving Vol IV – Il Seme Cattivo sarà fuori venerdì 10 marzo 2023 e sarà composto dalle seguenti tracce:

01 Rivoluzione 02 Lazarus 03 Un Altro Mondo ft Zoelle 04 Stay 05 Money 06 Lontano 07 Solo ft Maruego 08 La Mente/Autostop 09 Salvami 10 Polvere Da Sparo ft Jack The Smoker 11 Questa Follia 12 Ancora Tu ft Hanami 13 Poesia Della Buonanotte 14 Il Male Minore 15 Terra Di Confine ft Raige 16 Ricordami Chi Ero 17 Blue Monday ft Davide Shorty 18 Il Mondo Che Ne Sa Di Noi 19 Sogni A Metà/Vento Di Guerra 20 Kaino E Abele 21 Confessione Story 22 Non Mi Importa Di Niente

Nesli presenta la sua nuova release come “il mio testamento musicale”. Con questo disco il rapper e produttore di Senigallia chiude un cerchio e promette che l’album piacerà anche ai figli dei suoi fan.

In calce all’annuncio del nuovo disco, Nesli ha spiegato di cosa si tratta. Le sue parole:

“Il quarto e ultimo volume del mio testamento musicale. È cambiato tutto, cambia tutto, sempre, solo che prima non ti accorgevi. Mi sono chiesto spesso, ultimamente, che senso abbia fare un disco oggi, e una risposta non l’ho ancora trovata ma avevo bisogno di farlo e ora voglio farvelo ascoltare. Dentro ci sono canzoni che parlano a tutti, di momenti che avete vissuto o che vivrete e se non doveste essere pronti per questo… un giorno ai vostri figli piacerà”.