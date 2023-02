Fiori Sopra L’Inferno 2 ci sarà? Mentre su Rai1 va in onda il finale di stagione, la fiction con Elena Sofia Ricci potrebbe avere buone possibilità di poter continuare.

Gli ascolti hanno finora sempre premiato la nuova produzione Rai tratta dai libri di Ilaria Tuti. Le due puntate hanno infatti registrato una media di 4.7 milioni di spettatori, con uno share tra il 24% e il 25%. Numeri molto buoni per la rete ammiraglia, che fanno ben sperare per il futuro.

La conferma non è ancora arrivata, e la fiction è per ora concepita con un’unica stagione, però mai dire mai. Se gli ascolti parlano chiaro, e Fiori Sopra L’Inferno 2 è una buona possibilità, anche i libri di Ilaria Tuti ci danno un’indicazione in più sul futuro della serie.

I casi di Teresa Battaglia sono raccontati in un totale di quattro romanzi, così elencati: Fiori sopra l’inferno (2018); Ninfa dormiente (2019); Luce della notte (2021); e Figlia della cenere (2021). A questo si aggiunge un e-book pubblicato nel 2015.

Come possiamo notare, il materiale per Fiori Sopra L’Inferno 2 c’è. Inoltre Elena Sofia Ricci sembra essersi affezionata al personaggio di Teresa Battaglia, che le ha permesso anche di cambiare genere e provare qualcosa di diverso dopo Che Dio ci Aiuti. Anche se un ritorno dell’attrice in quest’ultima fiction nei panni di Suor Angela non è da escludere. Per saperne qualcosa su una potenziale seconda stagione non resta che attendere.

Nel cast di Fiori Sopra L’Inferno: Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia; Giuseppe Spata è Massimo Marini; Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi; Massimo Rigo è Hans Knauss; Urs Remond è il Dottor Ian; Lorenzo McGovern Zaini è Mathias; Vittorio Garofalo è Diego; Ruben Santiago Vecchi è Oliver; Tosca Forestieri è Lucia; Mario Ermito è Andreas; Luigi Petrucci è Giulio Nistri; Christian Burruano è Gaetano Brughi; Leda Kreider è Melania Kravina; Maria Sole Mansutti è Vittoria; Riccardo Cicogna è Lucas Ebran; Enea Barozzi è David Knauss; e Lorenzo Acquaviva è il Questore Ambrosini.

