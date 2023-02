Gli Xiaomi sono stati ufficializzati globalmente nella giornata di ieri, domenica 26 febbraio, ma si pensa già agli Xiaomi 14. Il leaker WhyLab, sul social cinese Weibo, ha voluto diffondere qualche interessante anticipazione a riguardo. A suo dire, per quest’anno non dovremmo assistere al lancio della serie Xiaomi 13S, cosa che sposa le indiscrezioni secondo cui Qualcomm non starebbe pensando di lanciare una variante potenziata del suo chipset top di gamma (che avrebbe potuto chiamarsi Snapdragon 8+ Gen. 2).

Qualcomm potrebbe passare direttamente allo Snapdragon 8 Gen. 3, salvo smentite, nel corso del prossimo periodo di ottobre/novembre, proprio quando arriverebbe la serie degli Xiaomi 14, che esordirà eventualmente con questo processore sotto il cofano (praticamente in anteprima, come spesso accade in questi casi). Il flagship potrebbe debuttare con un mese di anticipo rispetto all’attuale Xiaomi 13, lanciato in Cina a dicembre (anche se reso ufficiale a livello globale solo nella giornata di ieri, come detto in apertura di articolo).

Naturalmente parliamo solo di indiscrezioni e nulla di più, visto che non possiamo conoscere con certezza matematica le intenzioni del produttore cinese, che nel frattempo potrebbero anche cambiare, ammesso e non concesso che, al momento, siano queste che vi abbiamo sopra descritto. Non crediamo ci sia altro da aggiungere, anche perché adesso bisognerebbe godersi l’efficienza del nuovo Xiaomi 13, su cui molti di voi potrebbero voler puntare (parlare subito dello Xiaomi 14 ed in maniera reiterata potrebbe quasi essere una mancanza di rispetto nei riguardo dell’ultimo arrivato, che ha diritto al suo momento di gloria essendo stato presentato praticamente adesso). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso sono a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

