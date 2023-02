Se state pensando di acquistare uno smartphone Android di qualità e ad un prezzo più conveniente, non potete lasciarvi scappare quest’oggi l’offerta proposta da Amazon per il Samsung Galaxy S22 5G, top di gamma dello scorso anno, ma ancora di grande attualità. Approfondendo quanto propone il famoso sito di e-commerce, vediamo come il prezzo del modello nero da 128GB di memoria interna sia di 601,40 euro. Visto come il Samsung Galaxy S23 sia approdato da poche settimane sul mercato, c’è la possibilità di trovare offerte di spicco proprio per la variante dello scorso anno.

Cosa sappiamo sulla nuova sforbiciata al prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon da oggi 27 febbraio

Ulteriore taglio del prezzo, dunque, rispetto a quanto riportato la scorsa settimana. Come visto il prezzo del Samsung Galaxy S22 5G è più basso rispetto a qualche mese fa, ma pur essendoci disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, bisogna attendere qualche giorno in più per riceverlo a casa propria. Grazie ad Amazon si ha poi la possibilità di acquistare questo Samsung Galaxy S22 5G a rate sfruttando Cofidis, in questo modo si dilazionerà la spesa nel tempo e tutti potranno farci un pensierino.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sottolineiamo la presenza di un fantastico display Infinity-O a 120Hz e dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. La qualità delle immagini è davvero impressionante su questo Samsung Galaxy S22 5G. Non manca un ottimo comparto hardware che può contare sulla potenza del chip da 4 nm che si riflette in ogni aspetto del tuo smartphone 5G.

Grazie infatti a questo processore di qualità si ha un netto miglioramento anche del comparto fotografico con favolosi scatti notturni, foto incredibilmente nitide di giorno e di notte e un’esperienza di gioco ottimizzata. Con la tecnologia Super Night Solution si elimina il rumore in ogni fotogramma conferendo filmati vividi e di alta qualità, sia al sole che sotto le stelle. Sta ora a voi decidere se puntare su quest’offerta di Amazon per il Samsung Galaxy S22 5G.