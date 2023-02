Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1 sul Samsung Galaxy S21 FE in alcuni Paesi asiatici. In questo momento, l’upgrade è in fase di lancio per la versione Exynos del dispositivo (SM-G990E) in India, Tailandia e Turchia. L’aggiornamento porta anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 che corregge oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento alla One UI 5.1 per il Samsung Galaxy S21 FE viene fornito con la versione firmware G990EXXU4EWBE in India. In Tailandia e Turchia, con la versione firmware G990EXXU4EWBD. Se vivete in uno di questi Paesi potete scaricare ed installare l’aggiornamento alla One UI 5.1 sul vostro telefono andando su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. L’aggiornamento One UI 5.1 è basato su Android 13 ed offre un’app Fotocamera migliorata che vi consente di scegliere facilmente le tonalità di colore dei selfie. Potrete anche passare rapidamente all’app Expert RAW dall’app fotocamera standard. L’app Galleria integrata ha visto migliorato il tool di ricerca: adesso potete cercare le persone semplicemente facendo click sui loro volti e creare un album di famiglia condiviso per le immagini ed i video. Potete anche scorrere verso l’alto un’immagine o un video nell’app Galleria per visualizzarne le informazioni EXIF e persino modificarlo.

Il nuovo aggiornamento vi consente di ridurre a icona o ingrandire un’app trascinandone gli angoli. Quando si utilizza la visualizzazione a schermo diviso, il programma di avvio delle app mostra le applicazioni utilizzate più di frequente. Samsung DeX permette una regolazione più semplice delle dimensioni della finestra nella modalità a schermo diviso tramite il suo divisore di finestre. L’app Modes And Routines ora ha più funzioni e opzioni, inclusa la possibilità di cambiare lo sfondo della schermata iniziale, la sensibilità al tocco, la suoneria e lo stile del carattere. L’app Meteo ora mostra tutte le informazioni importanti a prima vista e presenta anche un nuovo widget dinamico, oltre che a visualizzare le informazioni sulle precipitazioni orarie. La One UI 5.1 vi consente di visualizzare le pagine Web visitate di recente utilizzando l’app Samsung Internet su un PC Windows associato tramite l’app Windows Phone Link. Sono anche disponibili due nuovi widget della batteria che visualizzano le informazioni sullo stato di carica del telefono e dei suoi accessori collegati.

Continua a leggere su optimagazine.com