Resta con Me non si ferma e in questo lungo fine settimana dedicato a Maurizio Costanzo e al suo ricordo, la fiction di Rai1 tornerà a splendere regalando un po’ di spensieratezza al pubblico colpito dalla morte del giornalista. Francesco Arca e i suoi torneranno ad occupare il prime time della rete ammiraglia Rai dopo il successo della scorsa settimana cercando di mettere insieme nuovi pezzi dell’intricato puzzle al centro della trama.

Ad andare in onda oggi, 26 febbraio, sarà la seconda puntata di Resta con Me in cui il vicequestore Scudiero è impegnato in una nuova indagine quando una ragazza viene trovata morta dopo un addio al nubilato. Ad occuparsi dell’indagine sono Salvatore Ciullo e Linda Fiore, i nuovi colleghi. Questo li metterà a dura prova e non solo per il caso di cui dovranno occuparsi ma anche perché il loro affiatamento sarà messo a dura prova.

Ecco il promo della seconda puntata di Resta con Me:

Alessandro ha cambiato squadra e ora lavora di notte, ma l'ossessione per la banda non lo abbandona. Paola, intanto, cerca una buona soluzione per Diego. Riusciranno tutti e tre a trovare la strada giusta?



Questa sera, alle 21.25 su Rai1 la seconda puntata di #RestaConMe pic.twitter.com/GQSNGoMoB9 — Carlo Degli Esposti (@carlopalomar) February 26, 2023

I tre capiscono di essere una buona squadra e le indagini vanno avanti bene anche se questo non distoglie Alessandro dall’ossessiva ricerca della Banda della lancia termica. Davanti ai suoi occhi si dipana quella di una donna misteriosamente scomparsa nel nulla subito dopo la sparatoria al ristorante, ma cosa è successo davvero? In Resta con Me le cose si complicano perché lavorare su due fronti lo distraggono da quello che accade nella sua vita privata e, in particolare, che il piccolo Diego ha capito che Paola e l’assistente sociale Valerio stanno cercando una nuova famiglia per lui o, ancora peggio, una casa famiglia.

Alla fine il ragazzo scapperà via e questo richiamerà Alessandro all’ordine, come finiranno le sue ricerche?