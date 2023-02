Ci sono molte domande sul web a proposito dei biglietti di Napoli-Atalanta. La sfida è in programma nello scorcio iniziale di marzo, ma come abbiamo avuto modo di osservare non molto tempo fa a proposito del match tra Roma e Juventus, i tifosi sono alla ricerca di informazioni in merito con largo anticipo. Soprattutto in funzione di una partita che, almeno sulla carta, potrebbe far registrare un sold out. Vediamo come stanno le cose e cosa possiamo aspettarci per questo nuovo evento.

Quando ci sarà l’uscita dei biglietti di Napoli-Atalanta: alcune indicazioni per i tifosi interessati

Allo stato attuale, quali sono le considerazioni su quando ci sarà l’uscita dei biglietti di Napoli-Atalanta? Effettivamente, alcune previsioni ed indicazioni per i tifosi interessati ci sarebbero, considerando anche l’approccio avuto dal club partenopeo in occasione delle più recenti sfide di cartello. A differenza di quanto avviene con altre squadre di prima fascia, la società azzurra tende a muoversi ufficialmente molto a ridosso del singolo evento.

Per questo motivo e alla luce di un match in programma tra un mese esatto, ritengo altamente probabile che le prime informazioni ufficiali arriveranno attorno al 4 marzo, con vendita effettiva dei biglietti di Napoli-Atalanta in programma all’inizio della settimana successiva. Resta da capire se ci saranno o meno limitazioni stringenti per la tifoseria ospite. Visti i recenti fatti di cronaca con napoletani e romanisti protagonisti, non escludo in modo assoluto che possa essere sancito il divieto di trasferta.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma le tempistiche riguardanti la vendita dei biglietti di Napoli-Atalanta dovrebbero essere quelle che abbiamo riportato con il nostro approfondimento di oggi. Più delicato il discorso inerente il settore ospiti, in quanto in questo caso la Questura potrebbe muoversi solo nell’ultima settimana di febbraio per i tifosi provenienti da Bergamo.

