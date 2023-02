Perché Amici non va in onda il 26 febbraio? Quando vedremo su Canale 5 la prossima puntata dello speciale pomeridiano della domenica? Occorrono alcuni chiarimenti sul cambio di programmazione Mediaset che non manda in onda il talent show di Maria De Filippi oggi.

Alle 14.00, al suo posto, su Canale 5 un nuovo appuntamento con la soap opera Beautiful e poi un doppio appuntamento con Terra Amara. Mediaset rinuncia a mandare in onda la puntata di Amici già registrata qualche giorno fa: perché Amici non va in onda il 26 febbraio?

Nonostante avesse già registrato l’appuntamento speciale, la rete ha deciso di non andare in onda con il programma condotto da Maria De Filippi, rispettando il suo lutto. Maria ha da poco perso suo marito, l’amore di una vita e volto di punta a Mediaset: il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo si è spento il 24 febbraio. Nonostante l’età avanzata, diverse fonti hanno parlato di una Maria De Filippi sotto shock, incredula, in quanto non si aspettava di dover salutare Maurizio così presto.

Maria De Filippi aveva registrato Amici il 23 febbraio, il giorno prima della sua scomparsa. Nonostante la puntata sia già pronta, però, non verrà mandata in onda per rispettare il lutto della padrona di casa e di Mediaset tutta, da sempre al fianco di Maurizio Costanzo.

Le anticipazioni sulla prossima puntata dello speciale di Amici sono già disponibili, in questo articolo. La puntata di Amici di Maria De Filippi prevista per domenica 26 febbraio sarà trasmessa su Canale 5 domenica prossima, 5 marzo.