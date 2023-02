Arrivano in queste ore alcune indiscrezioni particolarmente interessanti per gli utenti che sono ansiosi di toccare con mano un iPhone 15 Pro Max, considerando il fatto che dal punto di vista delle dimensioni potremmo registrare alcuni elementi di rottura rispetto al 2022. Dopo il punto della situazione condiviso nella giornata di ieri, dunque, proviamo a capire quali siano le reali intenzioni di Apple sul fronte fotocamera. Questa volta, però, non si parla di aspetti software, quanto di sporgenze e proporzioni che possono fare la differenza agli occhi dei potenziali acquirenti anche qui in Italia.

Alcune anticipazioni sulle dimensioni della fotocamera per iPhone 15 Pro Max nel 2023: cosa sappiamo ad oggi

Per farvela breve, quali sono le anticipazioni che riguardano le dimensioni della fotocamera per iPhone 15 Pro Max nel 2023? A detta di un esperto del settore come Ice Universe, nonosante l’iPhone 15 Pro Max sarà più spesso del suo predecessore al netto di un’altezza ed una larghezza leggermente ridotte, allo stesso tempo il top di gamma di questa famiglia ha tutte le carte in regola per offrire un array posteriore della fotocamera meno sporgente rispetto a quanto constatato nel 2022 coi vari iPhone 14.

Importante quanto riportato dal diretto interessato su Twitter, il quale nel weekend ha parlato delle dimensioni del nuovo iPhone 15 Pro Max. A suo dire, infatti, dovremmo assestarci su questi numero: 159,86 mm × 76,73 mm × 8,25 mm. Includendo l’aray posteriore della fotocamera, lo spessore totale dovrebbe arrivare a non più di 11,84 millimetri.

Ricapitolando, la larghezza leggermente ridotta dell’‌iPhone‌ 15 Pro Max, alla luce anche dei suoi bordi curvi, potrebbe rendere il dispositivo più comodo da tenere tra le mani. Staremo a vedere se le scelte strategiche di Apple andranno effettivamente in questa direzione, in termini di dimensioni.