Il super Napoli continua a macinare vittorie. La vittoria matematica dello Scudetto è sempre più vicina per Mario Rui, Osimhen e l’intera squadra di Spalletti. Anche sabato sera ad Empoli la prova di forza degli uomini di De Laurentiis è stata devastante. Ma anche dopo un successo così importante Spalletti ha “bacchettato” Mario Rui ed Osimhen.

“Mancanza di maturità”, in questo modo il tecnico ha censurato l’evitabilissima espulsione di Mario Rui che ha lasciato in dieci il Napoli nella parte finale del match. Osimhen, è sempre il tecnico a parlare, era arrabbiato per i richiami ricevuti in campo ma si conferma leader assoluto (leggi dipiù).

Le parole di Spalletti sono importantissime per il futuro della stagione. L’espulsione di Mario Rui è stata sconsiderata. Il Napoli era in totale controllo della gara ed in campionato ha un vantaggio incolmabile. La reazione non ha alcuna giustificazione ma preoccupa. Al castellani le sorti del match erano già decise ma in un turno di Champions ad eliminazione diretta il calcione di Mario Rui, peraltro tra i migliori in stagione, avrebbe potuto determinare l’esito della competizione.

Idem dicasi per il fuorigioco di Osimhen. Con un pizzico di attenzione in più il Napoli avrebbe segnato la rete tombale sulla gara. Vale lo dunque lo stesso ragionamento fatto per Mario Rui: ad Empoli è finita in gloria ma al Santiago Bernabeu o al Parco dei Principi certi difetti e certi dettagli possono fare la differenza.

Il lavoro delle prossime settimane dovrà correggere questi difetti per puntare all’impresa anche in Europa. Per questo Napoli davvero non ci sono confini che tengano.

