Un appuntamento che ha cadenza quasi annuale e che, puntalmente, si ripresenta anche nel 2023, in riferimento all’ennesimo ritorno sulla scena della catena che ci parla di Teresa Fidalgo. La ragazza in questione, infatti, è già stata protagonista di diverse smentite anche sul nostro magazine in questi anni, ma oggi 26 febbraio a quanto pare è necessario tornare sull’argomento. Vediamo come stanno le cose, visto che i più giovani potrebbero imbattersi per la prima volta in un contenuto del genere nel corso delle prossime ore.

Nuovamente segnalata in Italia la catena su Teresa Fidalgo nel 2023: occhi alle solite bufale WhatsApp

Dunque, la tanto discussa catena su Teresa Fidalgo pare sia una questione nuovamente attuale nel weekend, ma siamo solo al cospetto di bufale WhatsApp, in quanto un cortometraggio di alcuni anni fa girato all’esterno dà l’impressione che la leggenda sulla ragazza morta possa essere in qualche modo vero. Cosa sappiamo su questa storia? Semplicemente, si è creata una leggenda a partire da un lavoro di David Rebordão. Il suo cortometraggio, già citato in precedenza, punta a seguire in termini stilistici di “The Blair Witch Projec“.

Nononostate sia tutta finzione, periodicamente il fantasma di Teresa Fidalgo perseguita la gente internet. Quando i messaggi a catena online erano ancora più diffusi di oggi, c’era da approfondire un SMS sulla ragazza morta che invitava le persone a condividere la sua storia con 20 contatti. Altrimenti avrebbe minacciato di dormire per sempre al loro fianco e di portare eventi tristi nelle loro vite, proprio come ha fatto con l’unica ragazza la cui madre sarebbe morta dopo aver ignorato il messaggio.

Tutto inventato, con l’aggiornamento che ora prevede la diffusione del messaggio su Teresa Fidalgo tramite WhatsApp. Anche a voi è arrivato nel corso delle ultime ore?

