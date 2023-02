Parola d’ordine in questo 2023 è la sicurezza dei nostri dispositivi hi-tech: la presente guida ai 5 migliori antivirus dell’anno da poco cominciato include le soluzioni adatte alla protezione di computer ma anche di smartphone. Le opzioni sono variegate, differiscono in effetti per il numero e tipologia di prodotti protetti e naturalmente per il loro prezzo più o meno elevato al pubblico.

Antivirus McAfee 2023

La prima proposta è quella McAfee con la sua soluzione Total Protection pensata per includere l’antivirus base ma anche un adeguato sistema di sicurezza per la protezione dell’identità e della privacy degli utenti per tre computer PC. Tra i benefit di questa opzione, c’è la possibilità di controllare lo stato di salute dei propri dispostivi e della propria utenza attraverso un punteggio. La soluzione garantisce poi il monitoraggio di ben 10 indirizzi email per sincerarsi della loro non presenza nel dark web. Ancora, le operazioni bancarie e gli acquisti senza rischi sono garantiti grazie alla VPN sicura di base di McAfee (500 MB/mese) e viene messo a disposizione anche un sistema per generare e memorizzare password complesse.

Il costo dell’antivirus McAfee 2023 è di appena 16,99 euro per l’abbonamento via codice digitale valido per 15 mesi.

Norton 360 Premium 2023

La seconda proposta di questa guida ai migliori antivirus 2023 include è quella 360 Premium protegge fino a 10 dispositivi tra smartphone, tablet e computer (sia Mac che PC). Si punta alla difesa massima dai malware, ma anche dal phishing e dalle minacce ransomware. La soluzione Norton punta sulla crittografia avanzata con Secure VPN, possiede un sistema Password Manager per generare, memorizzare e gestire appunto password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online, in modo sicuro. Due surplus sono poi il salvataggio di file e documenti importanti per uno spazio massimo di 75 GB e degli appositi strumenti per i genitori che vogliono proteggere l’esperienza in rete dei loro figli.

L’abbonamento Norton per un anno (più 3 mesi extra gratis) costa attualmente 21,99 euro. Attenzione all’autorinnovo delle protezione automatico, nel caso in cui non si decida di disdire.

Bitdefender Total Security 2023

L‘ultima soluzione 2023 Bitdefender Total Security esaminata in questa guida garantisce protezione fino ad un numero massimo di 5 dispositivi. Sono supportati tutti i computer, dunque sia PC che Mac ma anche smartphone e tablet. Le minacce in arrivo sui device sono naturalmente bloccate anche da questo sistema antivirus: tra i punti a favore di questa soluzione c’è poi l’individuazione e il blocco del proprio device in caso di smarrimento o di furto. A fronte della protezione promessa, lo sviluppatore dell’attuale soluzione software promette che non ci sarà alcun impatto sulle prestazioni dei dispositivi.



Il costo dell’abbonamento Bitdefender Total Security 2023 per un anno complessivo è di 24,99 euro per il supporto di 5 dispositivi.

Kaspersky Total Security 2023

La quarta proposta di questa guida ai migliori antivirus 2023 è quella Kaspersky, nella proposta annuale per la protezione di 5 dispositivi tra PC, Mac e smartphone Android. La soluzione include una VPN sicura per un’esperienza di navigazione al riparo da minacce. I dati delle carte di credito e di debito sono protetti al momento degli acquisti grazie all’utilizzo di un browser dedicato durante le transazioni. Malware e altri elementi indesiderati sono rimossi in base alle necessità e l’antivirus contribuisce pure ad ottimizzare i dispositivi per mantenerli sempre efficienti. Un ulteriore aspetto, non certo di poca importanza, riguarda la possibilità di monitorare i figli quando sono online.

La soluzione Kaspersky di un anno per 5 device costa attualmente 31,99 euro.

Avast Premium Security 2023

L’ultima soluzione Avast di questa guida ai migliori antivirus 2023 è decisamente completa. Essa include la protezione massima di ben 10 dispositivi, considerando tra questi sia i PC che i Mac, ma pure smarphone e tablet Android e ancora gli iPhone e gli iPad Apple. Oltre alla consueta e ovvia protezione da malware e dei dati delle carte nelle fasi di acquisto, la proposta include una particolare soluzione per la difesa della webcam e il monitoraggio costante degli eventuali punti deboli della rete Wi-Fi alla quale ci si appoggia.

L’attuale costo di Avast Premium Security 2023 è pari a 39,95 euro per la protezione di un anno per 10 dispositivi.

