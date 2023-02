Le nostre abitudini quotidiane, lo stile di vita e soprattutto l’alimentazione sono aspetti che influiscono in maniera determinante sul sistema immunitario.

Avere un sistema immunitario forte è importante per affrontare anche il cambio di stagione, periodo nel quale, a causa dei cambi di temperatura il nostro organismo diventa più predisposto ad acciacchi e malanni.

Cosa mangiare per avere un sistema immunitario più forte?

La nutrizionista e naturopata Laura Quinti, come riporta Elle, ha indicato una dieta che ha come obiettivo proprio migliorare le nostre difese immunitarie. “Un sistema immunitario è reso forte ed efficiente in primis dall’abbondanza di frutta e verdura fresca, che con la loro ricchezza di vitamine, sali minerali, fibre e nutrienti antiossidanti svolgono un ruolo di spicco nella difesa dell’organismo” spiega la nutrizionista.

Sono importanti anche i carboidrati integrali che “non devono mancare, affiancati dalle proteine derivanti da carne, pesce, uova e latticini, ricchi di vitamina A, calcio, zinco e selenio”.

Da non trascurare, in un’alimentazione che mira ad avere un sistema immunitario forte, i legumi: “dai ceci alle lenticchie, agiscono sull’intestino e stimolano la produzione di anticorpi”. Andrebbero consumati anche tre volte a settimana.

“Non escludete i grassi buoni – consiglia ancora Laura Quinti – dall’olio extra vergine d’oliva (al posto d’onore) alla frutta in guscio. L’organismo dovrebbe sempre mantenersi ben idratato, quindi non dimenticate ogni giorno di arrivare ad almeno 2 litri di acqua (ma anche tisane, infusi, estratti e tè verde). Il sistema immunitario si indebolisce quando la dieta è ricca di zuccheri raffinati: se riuscirete a bandirli del tutto farete un enorme favore alla vostra salute complessiva”.

Quali sono i frutti e gli ortaggi da preferire per rafforzare il sistema immunitario?

Le verdure e la frutta di colore arancione contengono betacarotene, dunque la nutrizionista dice “sì a carote, e zucca, dalle proprietà depurative e antiossidanti, oltre che essere deliziose e sazianti”. Ottimi anche pomodori e peperoni perché ricchi di Vitamina C, mentre “verdure verdi quali cicoria, biete e tarassaco stimolano i processi depurativi dell’organismo, aiutando moltissimo durante i cambi stagione”. Aglio e cipolla, invece, hanno proprietà antibiotiche e sono perfetti per chi vuole un sistema immunitario forte.

