Le chiamate WhatsApp di gruppo si evolvono ancora con la possibilità di pianificarle a piacimento, secondo le esigenze di tutti i membri di una chat collettiva. Per gli utenti iOS che seguono il programma beta dell’applicazione di messaggistica è stato appena rilasciato l’aggiornamento su TestFlight che introduce proprio questa novità di rilievo. Quest’ultimo segue di poco quanto già visto per gli utenti Android, sempre in fase di test, con la beta 2.23.4.75 disponibile sul Play Store.

La funzione, ora in fase sperimentale, permette di pianificare una chiamata di gruppo sia solo vocale che video. L’immagine di apertura articolo è stata fornita dall’informatore WABetaInfo e mostra chiaramente l’accesso all’opzione specifica attraverso le icone presenti in alto a destra della schermata di gruppo, appunto quelle utilizzate per far partire o una telefonata collettiva solo audio o anche video. Le nuove opzioni saranno due: quella di far partire appunto subito la call e inoltre quella di ritardarla. Scegliendo quest’ultima opzione, verrà mostrato un calendario in cui selezionare data e orario esatto dell’incontro virtuale.

Naturalmente, una volta che si pianificherà una chiamata WhatsApp di gruppo, i relativi membri riceveranno un avviso in chat e poi un alert puntuale nel momento in cui la sessione collettiva partirà. In pratica, grazie alla funzione ora in sviluppo, sarà davvero difficile perdersi le call collettive: anzi, proprio grazie alla pianificazione, sarà possibile non lasciarsi cogliere impreparati per le telefonate di varia natura (di lavoro, di studio o semplicemente di svago).

L’approdo della programmazione delle chiamate nella beta per iPhone (dopo lo stesso passaggio anche per gli Android) ci suggerisce che, per quanto la fase di test potrà prendere ancora del tempo, il rilascio definitivo dell’opzione non sarà poi così lontano nel tempo sui rispettivi App Store Apple e sul Play Store di Google.

