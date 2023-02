Ci sono innumerevoli tesi che stanno prendendo piede in queste a proposito delle cause della morte di Maurizio Costanzo, visto che alcuni utenti stanno tirando in ballo sia la storia del vaccino Covid, al quale è stato sottoposto il conduttore televisivo un paio d’anni fa, sia il Parkinson. In alcuni casi, determinati post sui social ipotizzano addirittura che ci siano correlazioni tra tutti questi fattori. Insomma, la situazione sta sfuggendo di mano, nonostante i nostri chiarimenti sulle reali condizioni di salute dell’uomo (ne abbiamo parlato ieri con un altro articolo da noi lanciato) prima che il quadro precipitasse.

Lanciano ipotesi su vaccino e Parkinson dietro la morte di Maurizio Costanzo: ancora bufale in queste ore

Premesso che nessuno possa avere certezze sul quadro clinico di Maurizio Costanzo prima della sua morte, allo stato attuale l’unica informazione correlata e praticamente ufficiale riguarda il fatto che soffrisse di diabete. Insomma, tutte le indicazioni sul vaccino del 2021, annunciato a suo tempo dal diretto interessato, rientra nella solita e scialba propaganda di coloro che vogliono imputare alla campagna di vaccinazione contro il Covid tutti i mali del nostro tempo. Come sempre, senza alcuna prova e soprattutto senza alcuna nota scientifica dietro uno specifico post.

Aggiungiamo che i problemi di diabete di Maurizio Costanzo già in passato gli avevano creato più disagi e che, fino ad oggi, nessuno del suo staff e della sua famiglia abbia mai parlato di Parkinson. Troppo spesso, subito dopo la notizia della morte di un personaggio famoso, in Italia si registra la tendenza nel non portare rispetto verso chi ha subito una perdita. Come? Lanciando tesi totalmente infondate, provando a convincere altre persone che le proprie certezze siano autentiche.

Ripeto, dunque, che ad oggi parlare di vaccino o Parkinson dietro la morte di Maurizio Costanzo equivalga a produrre aria fritta.