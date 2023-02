Ci sono tante richieste per i biglietti di Juventus-Friburgo, in vista del prossimo turno di Europa League. L’urna, infatti, ha stabilito che la squadra di Allegri debba incontrare negli ottavi di finale della seconda competizione europea quella che in campo è trascinata dall’italiano Grifo, ormai presenza stabile nell’Italia allenata da Roberto Mancini. Un impegno non semplice, considerando anche quanto stia facendo bene la squadra in Bundesliga, con un probabile sold out che farà il paio rispetto a quello registrato circa dieci giorni fa con il Nantes.

Indicazioni su quando escono i biglietti di Juventus-Friburgo: le ultime indicazioni sull’uscita

Dunque, allo stato attuale cosa possiamo dire a coloro che chiedono quando escono i biglietti di Juventus-Friburgo? Le informazioni sull’uscita sono molto chiare, perché se da un lato è vero che la società bianconera in questi casi sia più lenta rispetto ad altre (vedere per credere il fatto che la Roma abbia già lanciato la commercializzazione dei ticket per la sfida alla Real Sociedad), allo stesso tempo l’appuntamento in programma tra due giovedì è troppo vicino per non fornirci qualcosa di concreto a stretto giro.

Tradotto, questo vuol dire che si comincerà dalla relazione per gli abbonati 22/23 dalle 10 alle 23:59 del 28 febbraio, con relativo start per l’assegnazione dei ticket forse già in giornata. Al massimo, entro metà settimana tutti avranno modo di portarsi a casa il tagliando che consentirà di essere allo Stadium e di sostenere la compagine bianconera, in vista di un match più tosto di quanto si pensi, in quanto la vendita libera scatterà dalle ore 16 del 3 marzo.

Già, perché i tedeschi stanno facendo bene in campionato, al punto che i biglietti di Juventus-Friburgo quasi sicuramente andranno a ruba. Vi faremo sapere appena si avranno ulteriori riscontri dal club bianconero, in vista della prossima sfida in Europa per Di Maria e compagni.