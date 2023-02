Mr Rain a Verissimo è reduce dal grande successo del Festival di Sanremo 2023. Nel salotto di Silvia Toffanin arriva sulla note di Supereroi, il brano che ha messo d’accordo tutti nonché vincitore morale della kermesse. Di fronte ai suoi bambini, le parole del ritornello arrivano dritte al cuore: “Perché siamo invincibili vicini, e ovunque andrò sarai con me”.

Di fronte alla conduttrice troviamo un Mattia Balardi impacciato, timido e sincero. La sua è una storia travagliata: da bambino i suoi genitori si sono separati e per alcuni anni ha sofferto la distanza del padre, un vuoto colmato negli anni con un progressivo riavvicinamento. “Ora siamo migliori amici”, dice Mr. Rain con un sorriso fiero.

Con l’età adulta sono arrivati gli altri problemi, fino a quel momento di tre anni fa in cui si è ritrovato in un turbine di buio che lo ha intrappolato. Perché Mattia, come lui stesso confessa, non soltanto è solito scrivere soltanto quando fuori c’è la pioggia – da qui il nome ‘Mr. Rain’ – ma nella musica ha trovato la sua vera voce.

“Scrivo per parlare con mio padre, con la mia ragazza, con quel parente, con quell’amico”, e nelle canzoni trova le parole che nella realtà vengono bloccate dal suo essere introverso. In quel brutto periodo di tre anni fa, però, non trovava la forza né le parole di tradurre in musica ciò che non riusciva a dire. Questo lo aveva mandato in una forte crisi, dalla quale aveva trovato la forza di uscire solamente cercando aiuto.

Per questo Supereroi è in assoluto l’inno di tutte quelle persone che vivono una tempesta. “Dobbiamo stare vicini a queste persone“, sottolinea Mr. Rain a Verissimo. Non fosse stato per la comprensione e l’empatia della sua ragazza, infatti, sarebbe andata diversamente.

Oggi Mr. Rain ha ancora qualche cicatrice, ma l’aver trovato la forza per parlare del suo inferno lo ha alleggerito. “Oggi sono felicissimo”, dice: “Volevo portare quel messaggio su quel palco e dire che nessuno è solo”.

