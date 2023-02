Silvia Toffanin ha deciso oggi di andare in onda con Verissimo mettendo insieme le interviste già registrate e un ricordo di Maurizio Costanzo alla presenza di Luca Laurenti. Il maestro e braccio destro di Paolo Bonolis ha passato ben nove anni al fianco del giornalista in occasione della loro Buona Domenica tra canzoni, scherzi e ospiti, ed è stato proprio parlando di lui e del loro vissuto, Laurenti non è riuscito a trattenere le lacrime.

Ecco il video del momento:

luca laurenti che piangere così disperato è un colpo al cuore però pic.twitter.com/Zk8mZB7MiN — gems (@_gemmona_) February 25, 2023

Luca Laurenti ha ribadito più volte il concetto che pur parlando di Maurizio Costanzo e del loro periodo insieme alcune cose rimarranno custodite nel suo cuore, momenti che non dimenticherà e che vengono a galla causando le sue lacrime. Il suo intervento ha colpito nel profondo il pubblico di Verissimo che sui social non parla d’altro ormai da ore.

In molti si sono sciolti davanti alle lacrime sincere di Luca Laurenti e si sono commossi per il suo pianto senza filtri, un pianto che lui stesso non avrebbe voluto mostrare in tv tanto da rivelare di aver fatto delle prove prima del suo intervento. Alla fine la sua naturalezza, da sempre suo punto di forza, è venuta fuori conquistando il suo pubblico e i fan di Maurizio Costanzo che sicuramente faranno tesoro di questa emozione.