L’infiammazione cronica è la causa di molte patologie. Per migliorare la salute e vivere meglio, la nutrizionista Sophie Janvier, in occasione dell’uscita del suo nuovo programma, Boost: 28 giorni per tornare in forma grazie a una dieta antinfiammatoria, consiglia 5 alimenti antinfiammatori che hanno effetti benefici immediati sulla nostra salute. L’esperta di nutrizione, come si legge su Vogue, afferma che la dieta antinfiammatoria può donare “più vitalità, una migliore digestione, meno dolori articolari, livelli di zucchero nel sangue più stabili e un peso corretto. È quindi ideale per tutti come misura preventiva sulla salute, ma anche quando si soffre di endometriosi, eczema o acne”.

Ecco i 5 alimenti antinfiammatori in grado di aiutarci a prevenire malattie.

Noci: semi oleosi ricchi di Omega3. Hanno un’azione benefica che riducono il rischio di malattie cardiovascolari e articolari, problemi della pelle e al cervello. Mirtilli: come gli altri frutti di bosco contengono antiossidanti che combattono lo stress ossidativo delle cellule e quindi rallenta l’invecchiamento. I polifenoli, di cui i mirtilli sono ricchi, bloccano la produzione di sostanze infiammatorie. Grano saraceno: è ricco di fibre, antiossidanti e proteine vegetali. Inoltre non contiene glutine. Le sue fibre conferiscono a questo cereale un indice glicemico inferiore al riso e alla pasta. Kefir: bevanda fermentata di origine caucasica che contiene probiotici naturali che inseminano il nostro microbiota comportando notevoli benefici per la nostra salute. Il kefir migliora la digestione, il sistema immunitario, fa bene alla pelle e alla salute mentale. Cioccolato fondente: se ricco di cacao (almeno 85%) e povero di zuccheri, è un alimento sano e benefico. Contiene minerali, fibre e notevole quantità di sostanze antiossidanti. Il cacao (non quello al latte, sia chiaro) è un ottimo alleato contro l’acne.

