Uomini e Donne non va in onda oggi, 24 febbraio, dopo la morte di Maurizio Costanzo. Brutto colpo per i fan del programma di Maria De Filippi che non solo oggi si sono stretti intorno alla loro beniamina ma che dovranno fare a meno anche di Gemma Galgani e i suoi. Alla notizia della morte di Maurizio Costanzo subito si è pensato alla sospensione dei programmi condotti da Maria de Filippi ma adesso è arrivata la conferma ufficiale.

Oggi Uomini e donne non va in onda e Mediaset ha già comunicato che al posto del dating show con protagonista Gemma Galgani e i suoi ci sarà Terra Amara. La soap oggi andrà in onda dalle 14.10, quindi subito dopo Beautiful, e andrà avanti fino alle 16.10 quando poi dovrebbe lasciare il posto ad Amici. Al momento il programma sembra essere confermato salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il resto lo scopriremo strada facendo in questo lungo pomeriggio di lacrime e ricordi.

Sono molti i protagonisti di Uomini e donne che hanno già speso una parola di cordoglio per la conduttrice ricordando tutto quello che in vita è riuscito a fare e costruire Maurizio Costanzo maestro della televisione italiana e non solo. Ecco di seguito le parole dell’opinionista di Uomini e donne Gianni Sperti:

Al momento rimane in silenzio Maria De Filippi e lo stesso profilo social di Uomini e Donne non ha ancora proferito parola su quanto è accaduto, cosa succederà nelle prossime ore? Lo scopriremo in seguito.