Dormire molto e bene potrebbe allungare la vita delle persone. Potrebbe sembrare una scusa per non alzarsi dal letto di mattina, ma è il risultato di uno studio presentato alla Annual Scientific Session dell’American College of Cardiology. Alcuni studiosi hanno dimostrato che l’aspettativa di vita di chi dorme bene è più alta rispetto alle persone che hanno problemi col sonno.

La ricerca si è basata sui dati relativi a 172.321 persone con un’età media di 50 anni. I partecipanti sono stati monitorati in media per 4,3 anni. Durante questo periodo 8.681 persone sono morte per diverse cause:

2.610 (30%) per malattie cardiovascolari

2.052 (24%) per tumore

4.019 (46%) per altre cause

Gli studiosi hanno valutato 5 diversi fattori legati alla qualità del sonno per creare un punteggio:

durata del sonno di 7-8 ore a notte;

difficoltà ad addormentarsi non più di una volta a settimana;

difficoltà a mantenere il sonno non più di due volte a settimana;

consumo di farmaci per aiutare a dormire;

sentirsi riposati dopo aver dormito per almeno 5 giorni a settimana.

Le persone con punteggio più alto rispetto alla qualità del sonno avevano il 30% in meno di rischio di morire per qualsiasi motivo, il 21% in meno per malattie cardiovascolari, il 19% in meno per tumori e il 40% in meno per cause diverse.

Secondo i risultati della ricerca, gli uomini che dormono bene hanno un’aspettativa di vita maggiore di 4,7 anni rispetto a chi ha problemi col sonno, mentre per le donne la differenza è di 2,4 anni.