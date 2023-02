La lotta per il potere della famiglia Roy sta volgendo al termine: Succession 4 è l’ultima stagione della serie HBO. La conferma arriva dal creatore dello show Jesse Armstrong in un’intervista al New Yorker.

“Sai, c’è una promessa nel titolo di Succession”, spiega. “Non ho mai pensato che tutto questo potesse andare avanti per sempre. La fine è sempre stata un po’ presente nella mia mente. Dalla seconda stagione, ho cercato di pensare: è la prossima, o quella dopo, o è quella dopo?”

Armstrong ricorda di aver incontrato il suo staff di sceneggiatori prima della quarta stagione, “e in un certo senso ho detto che doveva andare così. E ho chiesto loro cosa ne pensassero. Potremmo fare un paio di brevi stagioni o altre due. Oppure potremmo andare avanti per anni e trasformare lo spettacolo in qualcosa di piuttosto diverso, ed essere un tipo di serie divertente più lunga e a ruota libera, dove ci sarebbero episodi buoni ed episodi cattivi. Oppure potremmo fare qualcosa di un po’ più muscoloso e completo, e uscirne piuttosto forti. E questa è stata sicuramente sempre la mia preferenza.”

Armstrong aggiunge che una volta presa la decisione di terminare lo show, non ha voluto aspettare per rivelarlo fino a dopo la messa in onda di Succession 4: “Non vogliamo nascondiamo niente. Sento una responsabilità nei confronti del pubblico e personalmente non mi piacerebbe la sensazione di dire che è così che vanno le cose. Non mi piacerebbe una cosa simile in una serie tv. Penso che mi piacerebbe sapere che sta per finire.”

Proprio qualche giorno fa, l’attore Jeremy Strong si diceva quasi certo che Succession 4 potesse essere l’ultima stagione. Quando gli è stato chiesto come si sentirebbe se dovesse smettere di interpretare il preferito dei figli di Logan Roy, l’attore ha affermato: “In un certo senso sembrerà di morire”.

Succession 4 sarà disponibile su Sky, in Italia dal 3 aprile, una settimana dopo la messa in onda negli Stati Uniti.

