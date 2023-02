Non tutti sanno che nei suoi 84 anni di vita Maurizio Costanzo è stato anche autore di canzoni. La più celebre è Se Telefonando di Mina, che vive anche in una recente cover realizzata dal cantante Nek. Il giornalista appare tra gli autori che si sono occupati della stesura del testo di Se Telefonando, un enorme successo che ancora oggi è impossibile da dimenticare.

Era il 1966 e Maurizio Costanzo era giovanissimo. Scrisse le parole di Se Telefonando insieme a Ghigo De Chiara, anche lui autore del testo che poi venne donato alla voce di Mina, che lo rese un successo senza eguali. La melodia e gli arrangiamenti del pezzo erano invece di Ennio Morricone.

Se Telefonando, la canzone scritta da Maurizio Costanzo per Mina

Una canzone d’amore, sull’amore a distanza. Le telefonane tra cuori ai due capi della cornetta hanno ispirato le parole di Maurizio Costanzo per Mina. “Io ebbi la fortuna di dire la parola telefono, sostenendo con De Chiara che il telefono stava andando più di moda in quegli anni; nacque così Se telefonando”, ricordava Maurizio Costanzo nel parlare del brano che Mina presentò per la prima volta in TV a Studio Uno.

A Maurizio Costanzo è attribuita la frase “Poi nel buio le tue mani d’improvviso sulle mie”, che all’epoca dell’incisione fece scalpore. Venina infatti reputata eccessivamente esplicita per un brano datato 1966.

Il testo di Se Telefonando