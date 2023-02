Da poco è stato presentato il nuovo gioiellino di casa Samsung, il Samsung Galaxy S23 che è possibile acquistare su Amazon in queste ore ad un prezzo già leggermente più basso rispetto a quando è approdato sul mercato. Parliamo di cifre ancora piuttosto elevate, ma ciò è assolutamente normale visto il prodotto in questione. Intanto però le richieste per questo Samsung Galaxy S23 sono davvero tantissime su Amazon e non è un caso che il modello che vogliamo proporvi quest’oggi stia andando praticamente a ruba.

Riscontri sul nuovo calo significativo del prezzo del Samsung Galaxy S23 su Amazon da oggi

Prima reale offerta, dunque, dopo aver analizzato il discorso delle prevendite di recente. Le scorte a disposizione per il Samsung Galaxy S23 verde da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna stanno per terminare, ciò significa che se si vuole avere tra le mani questo gioiellino è opportuno affrettare i tempi d’acquisto. Approfondendo l’offerta di Amazon si può notare come tale top di gamma sia acquistabile alla cifra di 941,79 euro con spedizione gratuita e la possibilità di riceverlo entro poche ore dall’acquisto.

Inoltre il famoso sito di e-commerce permette anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, aspetto da non sottovalutare per chi non può permettersi di accollarsi subito una spesa di questo genere. Se quindi state pensando di acquistare il Samsung Galaxy S23, l’offerta proposta quest’oggi da Amazon può fare al caso vostro. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo top di gamma vogliamo evidenziare la presenza di display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Non si può non tenere poi conto dell’ottimo comparto hardware dato dalla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per l’aspetto prettamente fotografico spazio invece ad una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50, 10 e 12 megapixel, mentre quella frontale è da 12 megapixel. C’è poi la possibilità di girare video in 8K. Infine spazio alla batteria da 3900 mAh che permette una lunga autonomia. Sta a voi decidere se puntare o meno su tale device.