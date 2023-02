Ci sono alcuni elementi che dobbiamo prendere in esame oggi 24 febbraio per quanto concerne lo sviluppo software in casa Apple, visto che da alcune ore a questa parte occorre concentrarsi sul nuovo aggiornamento iOS 16.5. Si tratta di un upgrade per certi versi sorprendente, se pensiamo al fatto che in tanti erano già proiettati verso iOS 17, o al più verso iOS 16.4 ed alcune patch secondarie successive a questo rilascio. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto quali novità sia lecito attendersi prima che il pacchetto software in questione possa vedere la luce.

Cosa sappiamo dopo i test iniziali per l’aggiornamento iOS 16.5: le novità che gli utenti si aspettano

Dopo aver analizzato più da vicino la ventata di aria fresca relativa ad iOS 16.4, con una parentesi speciale per gli stickers portata alla vostra attenzione nei giorni scorsi, concentriamoci dunque sui primi riscontri relativi ad iOS 16.5. A quanto pare, infatti, Apple ha intensificato i test interni del pacchetto software in questione questo mese, come testimoniato da alcune prove individuate anche da MacRumors all’interno dei registri di analisi del loro sito web. Come detto prima, gli esperti del settore pensavano che i tempi non fossero ancora maturi sotto questo punto di vista.

A conti fatti, iOS 16.5 sarà probabilmente uno degli ultimi aggiornamenti degni di nota prima che Apple annunci iOS 17 in occasione del WWDC che come sempre è in programma a giugno. Quanto alle funzionalità attese tramite l’upgrade in questione, gli esperti si concentrano oggi su novità in precedenza annunciate, tra cui l’account di risparmio Apple Card, l’app Apple Music Classical e l’opzione di sicurezza per la verifica della chiave di contatto iMessage.

Discorso a parte per Apple Pay Later, che da un lato arriverà presto, mentre dall’altro dovrebbe essere introdotta direttamente via server. Insomma, tanta carne a cuocere con l’aggiornamento iOS 16.5.