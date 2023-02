Occorrono necessariamente alcune presciazioni per quanto riguarda l’uscita dei biglietti di Fiorentina-Milan, soprattutto per quanto concerne il settore ospiti. Già, perché a differenza di quanto riportato in settimana a proposito del derby tra Lazio e Roma, qui abbiamo alcune date che possiamo cerchiare in rosso sul calendario. Proviamo a fare il punto della situazione, in modo che i sostenitori interessati al match del Franchi in programma il prossimo weekend possano farsi trovare pronti al momento giusto, senza andare incontro a spiacevoli sorprese o al più classico deli sold out.

Tutte i chiarimenti del caso a proposito dell’uscita dei biglietti di Fiorentina-Milan per il settore ospiti

Quali sono i chiarimenti che occorrono oggi a proposito delll’uscita dei biglietti di Fiorentina-Milan per il settore ospiti? Sostanzialmente, oggi 24 febbraio è stata avviata la vendita solo per i tifosi locali, in via esclusiva per possessori di InViola Premium/Gold Card valida. Solo dalle 14 di lunedì 27 febbraio, infatti, assisteremo alla vendita libera. Match contro una big che, al netto dell’andamento troppo altalenante della Fiorentina in campionato, dovrebbe far registrare importanti volumi di vendite, come sempre accade in queste circostanze.

Provando a scendere in dettagli sui biglietti di Fiorentina-Milan per i sostenitori rossoneri, la vendita del settore Ospiti inizierà il 27 febbraio alle ore 14:01 per i soli possessori di fidelity card del AC MILAN fino alle ore 10 del 2 marzo. Successivamente, dalle ore 10:01 del 2 marzo fino alle ore 19 del 3 marzo, sarà possibile acquistare anche per i non possessori di fidelity card, a patto che ci sia ancora disponibilità di biglietti.

In ogni caso, potete trovare maggiori dettagli sulla vendita dei biglietti di Fiorentina-Milan all’interno del sito web ufficiale della società viola. Staremo a vedere quale sarà la risposta del pubblico.