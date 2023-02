Ci sono alcuni dettagli che dobbiamo prendere in esame questa mattina, a proposito del doppio sorteggio di Europa League e Conference League, stando a quanto abiamo avuto modo di raccogliere nelle ultime ore. Dopo il passaggio del turno delle italiane, ma soprattutto dopo i sorteggi di Champions League che abbiamo trattato a novembre su OM, occorre fare un altro step, in attesa di conoscere le avversarie delle nostre rappresentanti nelle due competizioni minori. Proviamo a fare il punto della situazione, visto che l’appuntamento è in programma oggi 24 febbraio per tutte.

Dettagli su orario e dove vedere il sorteggio di Europa League e Conference League oggi 24 febbraio

Fatte queste premesse, analizziamo più da vicino orario e dove vedere il sorteggio di Europa League e Conference League. Per quanto riguarda l’Europa League, l’evento è in programma alle 12 di questo venerdì, con la possibilità di seguire gli accoppiamento sia su DAZN, sia su Sky. In quest’ultimo caso, potremo rifarci ad applicazioni come SkyGo e NowTV. A patto ovviamente che alle spalle di queste due applicazioni ci sia un abbonamento che includa al suo interno anche il pacchetto sport.

Per quanto concerne la Conference League, invece, il sorteggio avrà luogo alle 13, coi tifosi di Lazio e Fiorentina che anche in questo caso potranno seguire il tutto tramite DAZN o Sky. Anche qui, come accennato in precedenza, possiamo provare a connetterci in mobilità sfruttando applicazioni come SkyGo e NowTV.

Per quanto riguarda le possibili avversarie delle italiane in vista del doppio sorteggio di Europa League e Conference League, la Roma e la Juventus devono evitare assolutamente l’Arsenal capolista in Premier League. Lazio e Fiorentina, invece devono stare alla larga da West Ham e Villareal. Vedremo cosa ci dirà l’urna nella tarda mattinata di oggi.