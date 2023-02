Tornano NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 in coppia su Rai2, con gli episodi del 24 febbraio. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si parte con l’episodio 20×06 di NCIS dal titolo Guerriera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre indaga sulla morte di un collega agente dell’NCIS che faceva il cat-sitter per conto di un amico, il team si rende conto che uno di loro ha indagato segretamente su di loro per individuare una possibile talpa.

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

A seguire, l’episodio 2×06 di NCIS Hawaii intitolato Alta marea:

Un caporale dei marine muore dopo essere stato esposto al fentanil. L’NCIS deve trovare rapidamente la fonte della droga. Alex parla con i suoi genitori della possibilità di prendersi un anno sabbatico ed Ernie rivela segreti personali a Lucy.

Nel cast di NCIS Hawaii 2: Vanessa Minnillo nel ruolo di Jane Tennant; Alex Tarrant è Kai Holman; Noah Mills è Jesse Boone; Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara; Jason Antoon è Ernie Malik; Tori Anderson è Kate Whistler; Kian Talan interpreta Alex Tennant.

NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 tornano in onda il 3 marzo con i rispettivi episodi di stagione. Nel 20×07 di NCIS, un uomo arriva all’NCIS sostenendo che qualcuno sta cercando di ucciderlo e quella persona è sua moglie. Vance conosce l’uomo, quindi non lo prende sul serio. Sembra che la coppia abbia un matrimonio burrascoso e sua moglie vuole il divorzio, cosa che lui non vuole concedere.

Nel 2×07 di NCIS Hawaii, quando la madre di un ragazzino scompare, il team dell’NCIS si mette alla sua ricerca e scopre che non sono gli unici a cercarlo.

L’appuntamento con NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 su Rai2 è dalle 21:20.

