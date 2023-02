Quando non si ha a disposizione uno scanner, l’app CamScanner assolve tutte le funzioni di scansione di documenti di varie tipologie e pure in maniera davvero egregia. In effetti, scaricando l’applicazione sul proprio smartphone, non si rimpiangerà in alcun modo la mancanza di un dispositivo hardware dedicato. Lo strumento ha natura gratuita nelle sue funzionalità base e ha, naturalmente, una controparte premium a pagamento che garantisce un numero maggiore di feature, anche estremamente professionali.

Funzionalità

L’app CamScanner è disponibile sia sul PlayStore per utenti Android che su App Store Apple per possessori di iPhone e iPad. Subito dopo il download dell’applicazione, sarà richiesta la creazione di un nuovo account. Quest’ultimo potrà anche essere associato facilmente al proprio numero di telefono. Immediatamente, bisognerà scegliere se approfittare del semplice profilo gratuito oppure passare al modello Premium con un’abbondante quantità di benefit. Poi, verrà richiesta l’autorizzazione per l’accesso alla fotocamera del telefono: l’operazione è necessaria e imprescindibile per poter procedere alla scansione dei documenti.

Partendo dalle funzionalità base, la scansione parte semplicemente selezionando l’icona della fotocamera presente in basso a destra della schermata dell’app. Da qui, è possibile procedere immediatamente alla scansione di un documento con l’opzione “singola”. L’acquisizione avviene esattamente con lo scatto di una semplice fotografia. Il primo risultato ottenuto potrà essere modificato, operando sui margini del documento, ruotando lo stesso verso destra o verso sinistra. Grazie ad una schermata di “post-produzione” sarà anche possibile utilizzare dei filtri per applicare alla documento appunto particolari effetti in bianco e nero, per eliminare le ombreggiature, schiarire il testo, aumentare la luminosità e altro ancora. Una volta ottenuto un primo risultato, si potrà scegliere di salvarlo in JPEG o PDF e dunque condividerlo via mail o via app di messaggistica (ad esempio WhatsApp) oppure procedere a nuove scansioni di documenti per ottenere poi un file unico da consultare.

Le potenzialità di CamScanner sono molteplici: ad esempio, è possibile scansionare un testo e grazie alla funzione OCR ottenere del testo modificabile facilmente in Word. Risulta pure semplicissimo inserire i documenti in cartelle, organizzarli per data e associarvi dei tag identificativi. Ancora, sempre in app, esiste un’apposita sezione pensata per il salvataggio di documenti personali come la Carta d’Identità e il Passaporto. Poi, come intuibile, per gli utenti Premium (rispetto a quelli senza abbonamento), si apre un ventaglio di infinite possibilità. i profili paganti, in effetti, non hanno restrizioni nel numero di volte in cui possono eseguire determinate operazioni: hanno pure uno spazio Cloud di 10 GB per salvare i propri contenuti (mentre per gli utnwnti free lo storage è di soli 200 MB) e beneficiano inoltre della risoluzione HD per ogni pagina scansionata.

Usabilità

L’app CamScanner è a prova di bambino. Se, l’utilizzo di uno scanner associato ad un PC potrebbe essere anche un po’ ostico per utenti poco pratici, quello di questa applicazione per scansionare documenti è davvero alla portata di tutti. L’accesso alle funzionalità base e a tutti gli strumenti del tool è molto immediato, grazie anche al menù centrale posto nella barra in basso della schermata di accesso.

La versione free dell’applicazione, per quanto funzionale, comporta più di qualche rinuncia, ad esempio per il numero davvero limitato di documenti da scansionare con riconoscimento OCR o anche per il mancato beneficio di una firma digitalizzata da salvare in app. Soprattutto poi, gli annunci in app associati a questa variante free sono abbastanza numerosi e più di qualche utente dovrà abituarsi alla loro frequente comparsa. La versione a pagamento dello stesso strumento ha un costo di 49,90 euro annui. Non si tratta certo di un valore esiguo ma per chi fa un utilizzo professionale dello strumento, la cifra sarà davvero ben spesa.

