La guida dei 5 migliori zaini per notebook che stiamo per dettagliare potrebbe aiutare più di qualcuno dei nostri lettori nella scelta del modello più a loro funzionale. Capita spesso di dover portare con sé il proprio computer, sia per motivi professionali che personali. A quel punto serve anche una borsa, o meglio ancora uno zaino, ben imbottito, che protegga e trasporti al tempo stesso la macchina in modo agevole.

Puersit Zaino Laptop

Lo zaino può ospitare perfettamente un computer portatile da 15.6 pollici: contiene uno scomparto principale, due tasche frontali, una tasca frontale per portafoglio piccolo, due tasche laterali, una tasca per laptop e iPad. Il tessuto è realizzato in nylon resistente agli agenti atmosferici e fodera in poliestere di alta qualità. Lo zaino è anche dotato di una porta di ricarica USB esterna e di un cavo di ricarica integrato che permette di ricaricare i dispositivi elettronici mentre vi spostate, lasciando libere le mani. Il prezzo è di 27,99 euro.

FINPAC Zaino per PC Portatile

Realizzato in tessuto nano-molecolare, questo zaino è resistente all’usura ed anche idrorepellente ad alta densità. Parliamo di un design brevettato con cerniera a doppio strato bloccabile per la tasca principale, che consente un accesso rapido al proprietario, aumentando la sicurezza generale. Lo scomparto principale con custodia imbottita si adatta a laptop slim da 14 a 15.6 pollici. La porta USB esterna con cavo di ricarica rapida USB 4.0 rimovibile offre la comodità di ricarica il vostro dispositivo elettronico ovunque voi siate e qualsiasi cosa facciate. Il prezzo è di 32,98 euro.

FINPAC Zaino per PC Portatile, Tessuto Idrorepellente Anti-lacrimogeno... 【Tessuto nano-molecolare】 Questo zaino da studente casual è...

【Capacità】 Lo scomparto principale con custodia imbottita si...

FUXINGYAO Zaino

Ecco un altro prodotto che merita di essere tra i 5 migliori zaini per notebook da acquistare subito. La borsa è realizzata in tessuto oxford sottile e leggero, pur presentandosi estremamente resistente e di lunga durata, oltre che impermeabile. La tascha principale con cerniera è in grado di ospitare PC da 15.6 pollici, come anche libri, vestiti, cosmetici o altro. Esteriormente sono presenti due tasche anteriori e due laterali. Il prezzo è di 33,99 euro.

FUXINGYAO Zaino Uomo,Multifunzione Impermeabile 15.6 Pollici Borsa... MATERIALE: realizzato in tessuto oxford sottile e leggero, che ti fa...

ZAINO MULTIFUNZIONALE: Interno: grande tasca principale con cerniera,...

Zaino Antifurto Zaino Per PC Portatile

Questo zaino per PC è dotato di un blocco password e di doppie cerniere in metallo, capace di proteggere il portafoglio ed altri oggetti preziosi. Il prodotto può contenere computer fino a 15.6 pollici ed è dotato di tre tasche principali e nove interne. Non manca il caricatore USB incorporato ed il cavo di ricarica. Il prezzo è di 36,96 euro.

Zaino Antifurto Zaino Per PC Portatile,Zaino per Laptop,Zaino Porta PC... ✈ZAINO ANTIFURTO - Questo zaino per computer con un blocco password...

✈ DIMENSIONI - Lo zaino per laptop da viaggio 17.7 x 11.8 x 7.4...

LOVEVOOK Zaino Donna Porta PC Antifurto con Serratura Codificata

Lo zaino è provvisto di un sistema antifurto (lucchetto con codice), mentre sul retro è presente una tasca con cerniera per oggetti di valore. La borsa è dotata di scomparti multipli separati (due grandi tasche principali ed altre piccole), per contenere anche un laptop da 15.6 pollici. Il prezzo è di 42,98 euro.

LOVEVOOK Zaino Donna Porta PC Antifurto con Serratura Codificata, 15,6... √ Grande capacità: 30cm x 19cm x 41cm (L x D x H) Questo zaino...

√ Antifurto: lo scomparto principale dello zaino per laptop è...

