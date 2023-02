Occorre fare i conti in questi giorni con un nuovo programma di aggiornamenti destinati a coinvolgere i vari Galaxy che sono stati lanciati sul mercato prima del 2023. La distribuzione dovrebbe coinvolgere anche il Samsung Galaxy S20, che ha visto la luce tre anni fa, dopo le novità che abbiamo portato alla vostra attenzione pochi giorni fa sul nostro sito. Nello specifico, la ventata di aria fresca di cui vi sto parlando oggi pare sia destinata a coinvolgere soprattutto la questione fotocamera, da sempre una delle priorità più calde per il produttore coreano.

Arriveranno fino al Samsung Galaxy S20 importanti miglioramenti per la fotocamera: aggiornamenti pronti

In particolare, i possessori di un Samsung Galaxy S20 saranno lieti di accogliere alcuni aggiornamenti che giungono direttamente da SamMobile oggi 24 febbraio. Cosa possiamo aspettarci adesso? Sicuramente il livello del Samsung Galaxy S23 è più avanzato, in quanto il produttore coreano ha apportato diversi miglioramenti alla fotocamera del suo nuovo top di gamma. I passi in avanti, per fare un esempio, includono una stabilizzazione decisamente evoluta, una migliore esposizione ed un passaggio più fluido tra gli obiettivi della fotocamera.

Di sicuro il trattamento riservato a device più datati sarà differente, ma occhio ai prossimi aggiornamenti. Ad esempio, per i vari Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Z Flip, Galaxy Flip 5G, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4 a breve potremo toccare con mano una migliore rimasterizzazione delle foto nell’app Galleria.

Staremo a vedere quando sarà disponibile il tanto atteso aggiornamento per il Samsung Galaxy S20, tramite il quale toccheremo con mano importanti migliorie sul fronte fotocamera. Senza dimenticare i plus che veranno riservato agli altri utenti in possesso di device più recenti.

