Arriva sugli scaffali dei supermercati l’uovo di Pasqua di Fedez, che fa infuriare Selvaggia Lucarelli. Dopo il Pandoro di Chiara Ferragni, anche Fedez sposa un progetto simile. Stavolta il prodotto commercializzato è un uovo di Pasqua attraverso il quale il rapper devolverà una cifra non meglio specificata in beneficenza.

L’iniziativa riguarda le uova di Pasqua prodotte dall’azienda dolciaria cremonese Walcor ed ispirate al rapper da milioni di follower. Sulle pagine de Il Fatto Quotidiana, Selvaggia Lucarelli lamenta poca luce sui fatti: non è nota la cifra che verrà devoluta in beneficenza all’ente Tog e pare che non sia comunque legata alle vendite del prodotto.

Fedez le risponde immediatamente via Instagram, accusandola di aver commesso un “passo falso”. “La tua ossessione nei miei confronti ha superato il limite, ti ha fatto fare un grande passo falso”, le parole del rapper.

Fedez risponde, in modo particolare, all’accusa di aver riempito le tasche di Carlo De Benedetti. Spiega che fa beneficenza per l’ente Tog, che supporta i bambini affetti da gravi problemi neurologici e “Grazie a quello che ho fatto, per Tog sono riuscito a raccogliere più di mezzo milione di euro in un anno”, sottolinea.

Ammette però che i soldi passano per la Fondazione Fedez e ne spiega il motivo. “L’azienda Walcor ha dato un anticipo delle vendite dell’uovo di Pasqua di Fedez alla Fondazione Zedef che donerà altri soldi. A breve uscirà un comunicato dettagliato”, le sue parole. Intanto il rapper aggiunge che la Fondazione Zedef raddoppierà l’importo di Walcor donando l’intera cifra come anticipo.

A questo si aggiungerà un ulteriore 10% dell’importo pervenuto a suo favore dalle vendite delle uova di Pasqua. Fedez conclude ricordando a Selvaggia Lucarelli che fa molta beneficenza e ha sostenuto progetti importanti, soprattutto durante la pandemia Covid-19: “Non sarò mai peggiore di te”.