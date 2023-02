Archiviata l’andata degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli è pronto a scendere di nuovo in campo, questa volta in campionato per disputare la 24esima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la competizione europea, gli azzurri sono reduci da una prestazione spettacolare condita da un’ottima vittoria per 2-0 (reti di Osimhen e Di Lorenzo) in trasferta contro l’ostico Eintracht Francoforte. Quanto al campionato italiano, invece, i partenopei sono sempre in testa alla classifica a quota 62 punti (+15 sull’Inter) e reduci nell’ultima giornata da una vittoria contro il Sassuolo per 2-0. Domani, 25 febbraio, la compagine allenata da mister Luciano Spalletti sarà impegnata contro l’Empoli presso allo Stadio Carlo Castellani e con fischio d’inizio alle ore 18.00.

La formazione di casa, guidata da mister Paolo Zanetti, occupa la 12esima posizione in classifica in piena zona salvezza con 28 punti all’attivo. Nel precedente match di campionato ha guadagnato un punto prezioso sul difficile campo della Fiorentina, match terminato 1-1. La partita Empoli-Napoli, in programma sabato 25 febbraio alle ore 18.00, sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su DAZN, dove occorrerà scaricare l’app su smart TV compatibili, o sfruttando console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure ancora utilizzando dispositivi come Amazon FireStick e Google Chromecast. La sfida del Castellani si potrà vedere anche in diretta streaming, per farlo bisognerà scaricare l’app di DAZN su smartphone oppure tablet, o collegandosi al sito ufficiale di DAZN tramite PC o notebook e cliccare sull’evento.

Di seguito ecco le probabili formazioni che i tecnici Zanetti e Spalletti potrebbero schierare in campo domani pomeriggio:

EMPOLI (4-3-1-2) con: Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Caputo;

NAPOLI (4-3-3) con: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

