Il OnePlus Nord 3 è ancora protagonista delle ultime indiscrezioni. Stando a quanto riportato da ‘mysmartprice.com‘, il device dovrebbe montare uno schermo AMOLED da 6.72 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il OnePlus Nord 3 sarà spinto probabilmente dal processore MediaTek Dimensity 9000 con 8/16GB di RAM e 128/256GB di storage interno. La fotocamera posteriore dovrebbe includere un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP (il comparto fotografico sarebbe, in questo modo, abbastanza completo).

La fotocamera frontale presenterà un sensore singolo da 16MP. Il lettore di impronte digitali pure dovrebbe essere presente, ma disposto lateralmente. Non mancheranno a bordo l’alert slider, il jack per le cuffie da 3.5mm e la porta USB-C. La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC a 80W (parliamo eventualmente di un’unità energetica piuttosto capiente ed, al tempo stesso, di una velocità di ricarica abbastanza elevata, o comunque alta al punto tale da consentire di arrivare da 0 a 100% in un tempo relativamente ristretto).

Il OnePlus Nord 3 sarà presentato tra giugno e luglio, come già successo l’anno scorso con il OnePlus Nord 2 5G, che ricordiamo essere stato presentato a luglio 2021 (praticamente con i tempi ci siamo, sarebbero gli stessi). In pratica, si tratta di aspettare ancora pochi mesi prima di fare la conoscenza del device. Se le specifiche tecniche dovessero confermarsi queste che vi abbiamo descritto, il prodotto potrebbe in qualche modo interessarvi, a patto che presenti poi un costo comunque contenuto? Fatecelo sapere, se vi va. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com