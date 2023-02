Buongiorno Mamma 2 non va in onda oggi, 24 febbraio, per via della morte di Maurizio Costanzo. La rete ammiraglia Mediaset ha deciso di rendere omaggio ad uno dei suoi innovatori proprio dedicandogli il prime time di oggi a poche ore dall’annuncio della sua morte. La prima serata sarà dedicata a Maurizio Costanzo con uno speciale che ne ricorderà i tratti importanti della sua vita e della sua carriera televisiva, musicale, cinematografica e di giornalista.

Buongiorno Mamma 2 non va in onda oggi, 24 febbraio, e dalle prime notizie sembra che la puntata sarà riprogrammata la prossima settimana ad una data ancora da destinarsi. Ecco l’annuncio ufficiale:

Al posto della fiction con Raoul Bova andrà in onda lo speciale Matrix Tg5: “Costanzo L’Uomo che ha Cambiato la Tv” ma questa non sarà l’unico cambiamento nel prime time delle reti Mediaset visto che l’appuntamento su Rete 4 con ‘Quarto Grado’ è annullato. La trasmissione condotta Gianluigi Nuzzi non andrà in onda oggi, 24 febbraio, lasciando così il pubblico libero di ricordare il maestro.

Nel corso della giornata, sulle reti Mediaset andrà in rotazione un cartello dedicato a Maurizio Costanzo mentre su Mediaset Infinity è disponibile una raccolta video a lui dedicata. Anche Rai Cultura cambia la propria programmazione mandando in onda “Maurizio Costanzo, memorie Rai”, un viaggio nella sua lunga carriera televisiva e artistica, in onda anche in replica sabato 25 febbraio alle 9.30 e 18.30, e domenica 27 alle 6.30 e alle 17.00 sempre su Rai Storia.