Occhi puntati sui pieghevoli Samsung che stanno sempre più interessando potenziali acquirenti. I dispositivi sono destinati a ritagliarsi una fetta di mercato sempre più ampia e nella direzione di una maggiore varietà di soluzioni sembra voler andare proprio il produttore sudcoreano. Secondo quanto riportato in queste ore dal sito specializzato SamMobile, nel 2024 assisteremo al lancio di ben 6 esemplari foldable (a fronte dei due soli modelli attuali.

In pratica, nel 2025, tutto dovrebbe rimanere invariato e presumibilmente nel mese di agosto saranno lanciaiti i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Nel 2025 le cose cambieranno radicalmente invece. Oltre che per i Galaxy Fold 6 e Flip 6, ci sarebbe spazio per un Samsung Galaxy Z Flip Ultra, un Galaxy Z Fold Ultra, un Galaxy Z Flex (ossia un dispositivo foldable con due pieghe e dunque 3 potenziali sezioni) e un Samsung Galaxy Z Tab (in pratica un tablet pieghevole).

Le differenze dei nuovi arrivati rispetto ai pieghevoli Samsung riguarderebbero soprattutto l’impiego dei display. Ad esempio, per il Samsung Galaxy Z Fold Ultra sarebbe previsto un display 4K fornito da Samsung Display; al contrario, il normale Z Fold 6 presenterebbe un pannello QHD di BOE. Ancora, il Galaxy Z Flip Ultra avrebbe un display 2K sempre prodotto da Samsung, mentre BOE fornirebbe i pannelli FHD per il modello Z Flip 6 standard.

Oltre alle interessantissime novità relative ai prossimi pieghevoli Samsung, in queste ore, si apprendono anche delle anticipazioni su una presunta nuova serie in arrivo nel segmento di gamma media del produttore. Sempre nel 2024, potrebbero essere lanciati i primi smartphone Samsung Galaxy K, magari più economici di quelli della nota e conosciuta serie A. La nuova serie dovrebbe fondere insieme buone caratteristiche hardware ad un prezzo molto competitivo. Per ora, non si conoscono altri dettagli in merito e naturalmente il rumor va preso con le pinze per l’assoluta mancanza di ufficialità che lo contraddistingue.

