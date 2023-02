Gli iPhone 15 arriveranno in nuove colorazioni mai prese in considerazione da Apple per le precedenti generazioni di melafonini. La fonte 9to5Mac ha raccolto alcune anticipazioni in proposito da una fonte non meglio precisata ma dichiarata autorevole. Le nuance pronte a sbarcare sui dispositivi differiranno per modelli di fascia più economica e premium.

Per l’iPhone 14 Pro e Pro Max sarebbe prevista l’introduzione di una colorazione rosso scuro, molto simile al bordeaux. Il codice esadecimale della nuance sarebbe il #410D0D: la soluzione sarebbe descritta come una terra di Siena scura (visibile anche nell’immagine di apertura articolo). Questa opzione sarebbe presumibilmente offerta per la finitura in titanio che dovrebbe essere adottata (appunto) per i modelli Pro. Bisogna far notare anche che questo look innovativo si aggiungerebbe e non sostituirebbe del tutto la variante in rosso accesso (PRODUCT) RED proposta da Apple da svariati anni.

Quali sono invece i nuovi colori che potrebbero sbarcare per gli iPhone 14 standard e magari anche per l’iPhone 14 Plus (se ancora confermato nella serie 2023)? Sempre la fonte anonima citata dagli esperti di 9to5Mac fa riferimento a due nuance: un rosa scuro e un azzurro brillante. La prima avrebbe un codice esadecimale #CE3C6C e sarebbe una sorta di incrocio tra il rosa appunto e il magenta. Nel secondo caso, il codice di riferimento sarebbe il #4DB1E2, ossia una soluzione abbastanza vicina al celeste intenso. Le nuance più classiche e già viste per gli iPhone 15 Pro sarebbero invece l’argento, l’oro e il grigio siderale. Al contrario, i modelli di base dell’iPhone 15‌ potrebbero avere più opzioni di colore e dunque beneficiare anche delle varianti in rosso, nero e bianco.

Magari, scopriremo ben presto se le intenzioni di Apple saranno proprio quelle appena indicate. In effetti, l’azienda di Cupertino dovrebbe iniziare la fase EVT (Engineering Validation Test) della produzione nell’imminente mese di marzo.

