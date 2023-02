Un Passo dal Cielo 7 pronto al debutto in aprile? Stando agli ultimi palinsesti Rai, l’amata fiction dovrebbe tornare in onda nei prossimi mesi, per poi concludersi intorno al 18 maggio.

La programmazione sarà sempre a cadenza settimanale, con una nuova puntata ogni giovedì, come accadeva negli anni passati. Al momento la data di debutto non è ancora stata confermata, ma in ogni caso il pubblico si troverà di fronte a una stagione molto diversa.

Daniele Liotti ha abbandonato il cast principale. Come accaduto con Don Matteo e Che Dio ci Aiuti, il protagonista di Un Passo dal Cielo non tornerà, e al suo posto ci sarà Giusy Buscemi. Il personaggio dell’attrice, Manuela Nappi, è già stato introdotto nella fiction, ma ora avrà uno spazio decisamente maggiore. Al suo fianco ritroveremo Enrico Ianniello nei panni del fratello, il commissario Vincenzo Nappi, grande amico di Francesco Neri (interpretato da Liotti).

Completano il cast poi: Gianmarco Pozzoli, Giorgio Marchesi e Marco Rossetti. Serena Iansiti torna infine nel ruolo di Carolina.

Bocca cucita sulla trama di Un Passo dal Cielo 7, tranne per il fatto che sarà incentrata sulle vicende personali e professionali dei fratelli Nappi, d’ora in poi protagonisti assoluti della storia. Due new entry: la prima è Nathan, il misterioso uomo degli orsi; la seconda è Gregorio Masiero, una persona solitaria e taciturna che nasconde una sofferenza nei confronti della quale Manuela si sente responsabile.

I due fratelli avranno a che fare con un nuovo antagonista. Lui si chiama Luciano Paron, ed è un allevatore locale avido, che sta facendo di tutto per espandere il proprio territorio. Intanto Vincenzo torna insieme a Carolina e con i loro rispettivi figli. La famiglia si trasferisce in una nuova casa. La coppia però avrà a che fare con un vicino di casa piuttosto ingombrante, ossia Huber.

