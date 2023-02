Nelle ultime ore, si è assistito ad una vera e propria pioggia di anticipazioni sui prossimi iPhone 15. Da più fonti sono giunti dettagli interessanti sui prossimi dispositivi di punta Apple, in arrivo tuttavia solo a settembre prossimo. Le voci ufficiose riguardano soprattutto il design e il display.

Per quanto riguarda il design, un informatore ormai abbastanza noto come Unknownz21, attraverso il sito MacRumors e il suo canale Twitter, ha condiviso una prima foto dell’esemplare standard dell’iPhone 15 in un primissimo modello in sviluppo. Anche nel cinguettio posto in basso, è ben visibile la porta USB-C nella parte inferiore del melafonino. Questa prenderà il posto della porta Lightning senza più alcun dubbio. Sempre negli scatti proposti (volutamente non di buona qualità), è visibile anche la parte anteriore del dispositivo e dunque il display. L’aspetto sembra essere assolutamente identico a quello dell’attuale iPhone 14. Nessun dettaglio lascia intendere o meno la presenza della Dynamic Island anche sulla variante standard della prossima serie Apple ma questa dovrebbe far capolino anche sugli smartphone di Cupertino meno costosi e non solo sui Pro.

Come annunciato, le novità relative ai prossimi iPhone 15 non finiscono qui. Attraverso una fonte autorevole come l’Economic Daily News di Taiwan apprendiamo che gli iPhone 15 sarebbero dotati di un chip driver del display OLED più efficiente dal punto di vista energetico, prodotto di un processo a 28 nm, rispetto ai 40 nm dei modelli attuali. Questo significherebbe avere a disposizione uno schermo che consumi molta meno batteria di quanto accade ora e la notizia sarebbe ottima per l’autonomia di tutti i dispositivi in arrivo. Nel corso delle prossime settimane, magari, otterremo delle conferme in merito a questa notizia da parte di informatori vicini alle catene di produzione Apple.

