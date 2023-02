Il Samsung Galaxy Watch 6 potrebbe presentare uno schermo con vetro curvo e non più piatto, come quello del Samsung Galaxy Watch 5, volendovi fare un esempio pratico. Il noto leaker Ice universe si è limitato a fornire quest’informazione, senza andare oltre nelle spiegazioni. Un vetro curvo, per quanto bello da vedere, può comportare un aumento dei rischi di rottura e complica gli interventi di riparazione.

Stando ad alcune indiscrezioni precedenti, lo schermo del Samsung Galaxy Watch 6 dovrebbe essere prodotto dall’azienda cinese BOE e non dal colosso di Seul, probabilmente per risparmiare sui costi di produzione. La forma del Samsung Galaxy Watch 6 verrà mantenuta tonda, salvo diverse disposizioni di cui, al momento, non è possibile sapere alcunché. Per i Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 5 è stato utilizzato il processore Exynos W920: si spererebbe che per il Samsung Galaxy Watch 6 sia arrivato il momento di un aggiornamento che possa entusiasmare un po’ le folle (non che questo SoC non stia dando i suoi risultati, ma, dopo un biennio, sarebbe anche giusto cambiare le carte in tavola). Per quanto concerne il sistema operativo, la parte software dovrebbe essere affidata ad una versione di WearOS di Google, anche se fortemente personalizzata dal colosso di Seul (che tutti conosciamo come la One UI). I Samsung Galaxy Watch 6 potrebbero essere presentati quest’estate, forse insieme ai prossimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

Samsung Galaxy Watch 6 has returned to the curved glass design. From now on, it is known that the glass is not flat and there is not much other information. — Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2023

Ci aspettiamo sicuramente grandi cose dalla nuova generazione di smartwatch del produttore sudcoreano, anche se, per adesso, è troppo presto per fare ipotesi. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

