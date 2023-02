Un nuovo smartphone del marchio POCO, che giungerà sul mercato come un device di punta della serie F, è stato individuato nel database IMEI. Lo scorso mese di gennaio, un dispositivo con numero di modello 23013PC75G era stato già intercettato con il nome di POCO F5 Pro nel database IMEI. Successivamente, è stato poi visto anche in altri siti di certificazione come FCC e IMDA, quest’ultimo la scorsa settimana. Adesso, il nuovo smartphone è apparso nel database IMEI con il numero di modello 23049PCD8G e il nome POCO F5.

Secondo le voci, il nome in codice “marmo” corrisponderebbe proprio al dispositivo 23049PCD8G, ovvero POCO F5. Inoltre, esiste una variante cinese del device con numero di modello 23049RAD8C, e questo dovrebbe essere lanciato in Cina con il nome di Redmi Note 12 Turbo o Note 12T. I rumors hanno anche affermato che lo smartphone potrebbe essere rinominato come POCO X5 GT nel mercato internazionale. Stando agli ultimi rapporti, il dispositivo sarà dotato di un display OLED Full HD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo offrirà anche una funzione di oscuramento della protezione degli occhi e uno scanner di impronte digitali integrato.

Sotto la scocca dovremmo trovare il processore Snapdragon 7 Gen. 2 di prossima generazione, che forse si chiamerà Snapdragon 7 Plus Gen. 1, abbinato a un massimo di 12GB di RAM e 512GB di storage interna. Il prossimo device potrebbe essere alimentato da una batteria da 5500mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 67W. Inoltre, il POCO F5 sarà offerto a livello globale e avrà le medesime specifiche di Redmi Note 12 Turbo. Entrambi gli smartphone, però, ancora non sono stati annunciati ufficialmente. Il dispositivo infine, verrà fornito con sistema operativo Android 13 basato sull’interfaccia MIUI 14.

