Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore per quanto riguarda il prossimo aggiornamento WhatsApp che “rischiamo” di toccare con mano a stretto giro. Di cosa stiamo parlando oggi? Se da un lato ci siamo soffermato a lungo sulla storia degli stickers, come vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo su OM, bisogna non tralasciare le possibili mosse degli sviluppatori, soprattutto per chi desidera modificare i messaggi post invio. Proviamo a scendere maggiormente in dettagli, sperando che l’upgrade in questione possa vedere la luce nel più breve tempo possibile.

Cosa è lecito aspettarsi dal nuovo aggiornamento WhatsApp per il pubblico italiano ad oggi

Quali sono le informazioni trapelate fino a questo momento? Stando a quanto riportato da alcuni addetti ai lavori di recente, sembrerebbe che WhatsApp stia lavorando attivamente alla possibilità per gli utenti di iPhone di modificare i messaggi dopo che sono stati inviati tramite la popolare piattaforma. Del resto, si tratta di uno step quasi obbligatorio per la nota app, se non altro perché Apple ha introdotto la possibilità di modificare o annullare l’invio di iMessage inviati di recente. Insomma, la concorrenza corre veloce e nessuno in questo periodo storico può permettersi di restare indietro.

Basti pensare al fatto che anche Telegram offre anche una funzione di modifica dopo l’invio simile. Secondo quanto raccolto in queste ore, dopo il rilascio dell’aggiornamento WhatsApp, gli utenti potranno aspettarsi di poter modificare un messaggio per un massimo di 15 minuti dopo averlo inviato. In linea con quello che avviene in questo momento tramite app dei concorrenti.

Considerando il fatto che la funzione risulti ancora in fase di sviluppo, il programma di lancio pubblico è sconosciuto. Insomma, resta il mistero sulle tempistiche, ma l’aggiornamento WhatsApp trattato oggi è in cantiere.

