Tutti sono alla ricerca dell’app ChatGPT ufficiale, pensando di poter portare direttamente sul proprio smartphone l’esperienza dello strumento di OpenAl. Di soluzioni ne esistono moltissime, pubblicizzate e promosse in maniera diversa sul web ma è il caso di etichettare queste ultime tutte e incondizionatamente come false e non ufficiali. Piuttosto, dietro queste applicazioni, si cela l’operato di hacker senza scrupoli, pronti a diffondere malware e rubare dati.

Per chi non lo sapesse, ChatGPT è un chatbot conversazionale alimentato dall’intelligenza artificiale e lanciato nel novembre 2022. La sua enorme popolarità, raccontata anche sulle nostre pagine, nasce dal fatto che lo strumento può rispondere ad un numero inestimabile di domande, generare contenuti come articoli, tesine, report, addirittura produrre codice software. Per questo motivo, l’interesse nei suoi confronti si è a dir poco moltiplicato e dunque diversi cybercriminali hanno fiutato la loro nuova gallina dalle uova d’oro per compiere attività fraudolente.

Gli esperti di Cyble hanno rilevato più di 50 app fraudolente che si spacciano per soluzioni ufficiali ChatGPT. Le app introducono diversi tipi di malware come programmi potenzialmente indesiderati, adware, spyware. Più in generale, il maggiore pericolo si corre nel momento in cui queste finte applicazioni inducono le ignare vittime a iscriversi a servizi premium a pagamento, rubando preziosi dati bancari.

Non esiste alcuna app ChatGPT ufficiale per il momento, né per dispositivi Android, né per iPhone e ancora neanche una soluzione web app per Windows. L’unico modo per accedere allo strumento resta il collegamento via browser all’indirizzo chat.openai.com. Qualunque altra soluzione proposta online nasconderà di certo una truffa o qualsiasi tipo di raggiro più o meno rischioso per l’utente finale. Non resta dunque che affidarsi all’unico canale già indicato e testare solo attraverso di esso le incredibili potenzialità del tool che sfrutta l’intelligenza artificiale per automatizzare un numero sempre maggiore di funzioni e operazioni.

